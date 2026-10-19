Disney+, fino a 4 euro di sconto al mese per sei mesi con la nuova offerta

La piattaforma streaming Disney+ propone uno sconto massimo di 4 euro al mese sui piani della durata di sei mesi. Al termine il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento, nel caso specifico a partire da 6,99 euro al mese.

Possono aderire alla promozione sia i nuovi clienti, cioè tutte quelle persone che non hanno mai sottoscritto fino ad oggi un piano, sia gli utenti che decidono di riattivare un vecchio abbonamento, a patto sempre di aver compiuto la maggiore età (18 anni, ndr). Tra le altre cose, è possibile effettuare il pagamento tramite Mastercard, Visa e American Express.

Nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale disneyplus.com, il prezzo più basso è pari a 5,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard con pubblicità. Il piano più economico della piattaforma statunitense include due riproduzioni in contemporanea, una qualità video fino a 1080p Full HD e le interruzioni pubblicitarie sia durante la visione dei contenuti on demand che quelli in diretta.

C’è poi il piano Standard, disponibile in offerta a 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli dopo il rinnovo. Rispetto al piano Standard con pubblicità vi è l’opzione Download, che permette di scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline, e l’assenza della pubblicità durante la visione dei contenuti on demand.

Per godere invece dell’esperienza completa di Disney+ vi è il piano Premium, ora in offerta a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro, per uno sconto pari al 25%. Le novità implementate in questo piano sono le quattro riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a 4K e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, mentre vengono confermate le funzionalità Download e l’assenza di pubblicità sui contenuti on demand.