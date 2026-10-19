Disney+, fino a 4 euro di sconto al mese per sei mesi con la nuova offerta

Federico Pisanu
Pubblicato il 19 ott 2026
Disney+, fino a 4 euro di sconto al mese per sei mesi con la nuova offerta
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La piattaforma streaming Disney+ propone uno sconto massimo di 4 euro al mese sui piani della durata di sei mesi. Al termine il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento, nel caso specifico a partire da 6,99 euro al mese.

Possono aderire alla promozione sia i nuovi clienti, cioè tutte quelle persone che non hanno mai sottoscritto fino ad oggi un piano, sia gli utenti che decidono di riattivare un vecchio abbonamento, a patto sempre di aver compiuto la maggiore età (18 anni, ndr). Tra le altre cose, è possibile effettuare il pagamento tramite Mastercard, Visa e American Express.

Pagina offerta Disney+

disney plus

Nell’ambito della nuova promozione in corso sul sito ufficiale disneyplus.com, il prezzo più basso è pari a 5,99 euro al mese per sei mesi per il piano Standard con pubblicità. Il piano più economico della piattaforma statunitense include due riproduzioni in contemporanea, una qualità video fino a 1080p Full HD e le interruzioni pubblicitarie sia durante la visione dei contenuti on demand che quelli in diretta.

C’è poi il piano Standard, disponibile in offerta a 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli dopo il rinnovo. Rispetto al piano Standard con pubblicità vi è l’opzione Download, che permette di scaricare i propri contenuti preferiti per poi rivederli in un secondo momento offline, e l’assenza della pubblicità durante la visione dei contenuti on demand.

Per godere invece dell’esperienza completa di Disney+ vi è il piano Premium, ora in offerta a 11,99 euro al mese invece di 15,99 euro, per uno sconto pari al 25%. Le novità implementate in questo piano sono le quattro riproduzioni in contemporanea, la qualità video fino a 4K e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos, mentre vengono confermate le funzionalità Download e l’assenza di pubblicità sui contenuti on demand.

Pagina offerta Disney+

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

DAZN offre la Serie A a prezzo scontato: ora a partire da 19,99€
Offerte

DAZN offre la Serie A a prezzo scontato: ora a partire da 19,99€
Seguire la Serie A da smartphone costa meno con DAZN Full Mobile
Offerte

Seguire la Serie A da smartphone costa meno con DAZN Full Mobile
Torna la Serie A, tutte le partite su DAZN da 19,99€ al mese
Offerte

Torna la Serie A, tutte le partite su DAZN da 19,99€ al mese
Microsoft prepara il primo grande evento Windows da due anni: cosa cambierà
Attualità

Microsoft prepara il primo grande evento Windows da due anni: cosa cambierà
Link copiato negli appunti