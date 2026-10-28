DAZN Full è in offerta: ecco 7 euro di sconto al mese per 1 anno

Il piano DAZN Full è in offerta a 29,99 euro al mese per 12 mesi invece di 36,99 euro, per uno sconto di 7 euro al mese per un anno. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, consente di risparmiare in totale 84 euro e arriva in concomitanza con il turno infrasettimanale della nona giornata e i big match del prossimo weekend.

Nella serata di Halloween, infatti, è in programma il derby Milan-Inter, mentre il posticipo di domenica vedrà la Juventus affrontare il Napoli. Una vittoria contro i rivali nerazzurri farebbe decollare definitivamente il progetto tecnico portato avanti dall’inizio di quest’estate da Ruben Amorim, mentre gli ex campioni d’Italia sognano lo sgambetto alla Vecchia Signora.

Con DAZN Full si ha accesso all’intera stagione 2026/2027 di Serie A, con tutte le 10 partite ad ogni turno di campionato, di cui sette in esclusiva. Oltre alla Serie A, poi, si possono vedere anche i campionati di Serie B e LaLiga, oltre che la Copa del Rey, la FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, nonché la Serie A Women.

La programmazione sportiva di DAZN include anche tutte le partite della Kings League Italia, il meglio del massimo campionato italiano maschile e femminile di volley, il campionato europeo per club di volley, tutte le emozioni del LIV Golf, tutte le buche del PGA Tour, tutti gli eventi UFC, tutte le tappe di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, tutti i match di Australian Open e Roland Garros, oltre ad una selezione di partite di NFL.

L’attuale promo in corso è valida per un periodo di tempo limitato. La pagina dedicata è raggiungibile tramite il bottone qui sotto.