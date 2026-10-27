Disney+, accesso a tutti i film e le serie tv a partire da 5,99€ al mese 

Le persone che stanno valutando il passaggio a Disney+ possono accedere all’intero catalogo di film e serie tv a partire da 5,99 euro al mese, approfittando della promozione in corso sui piani di sei mesi. Al termine il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento della sottoscrizione dell’offerta.

Il servizio streaming video statunitense permette di guardare film di successo, serie esclusive e nuovi Originals, i classici senza tempo e i successi più recenti targati Disney, l’intrattenimento di Hulu, i film d’animazione Pixar e l’intera saga di Star Wars. Inoltre, a ciò si aggiungono le serie Marvel e i documentari di National Geographic.

Ecco i nuovi prezzi scontati dei piani di sei mesi di Disney+:

5,99 euro al mese per sei mesi se si sceglie il piano Standard con pubblicità, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto)

al mese per sei mesi se si sceglie il piano Standard con pubblicità, poi 6,99 euro al mese senza vincoli (14% di sconto) 8,99 euro al mese per sei mesi se si sceglie il piano Standard, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto)

al mese per sei mesi se si sceglie il piano Standard, poi 10,99 euro al mese senza vincoli (18% di sconto) 11,99 euro al mese per sei mesi se si sceglie il piano Premium, poi 15,99 euro al mese senza vincoli (25% di sconto)

Tutti i tre piani, anche quello più economico, consentono di accedere a tutti i film e le serie televisive presenti in catalogo. Se la scelta ricade su Standard con pubblicità, si hanno anche due riproduzioni in contemporanea, la pubblicità durante la visione dei propri contenuti, più una qualità video fino a 1080p Full HD.

Con il piano Standard, invece, si elimina la pubblicità dai contenuti on demand e si ottiene l’opzione Download. Quest’ultima è utile per scaricare i propri titoli preferiti per poi rivederli in un secondo momento, anche offline.