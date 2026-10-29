Il derby Milan-Inter accende la serata di Halloween su NOW

Sabato 31 ottobre, alle ore 20:45, su NOW andrà in scena il derby Milan-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A. La partita rientra nei tre incontri visibili in co-esclusiva per ogni turno di campionato, tra cui almeno 30 delle migliori 76 partite del torneo.

Il pass Sport, con la sottoscrizione annuale, è in offerta a 24,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 34,99 euro al mese. Anche la sottoscrizione mensile è in promozione: per i primi due mesi, infatti, è disponibile a 29,99 euro al mese invece di 34,99 euro.

Sono sette i punti che separano Milan e Inter prima della stracittadina di sabato, un divario che si è allargato dopo la sconfitta subito durante il turno infrasettimanale dai rossoneri contro il Bologna, e la contemporanea vittoria in trasferta dell’Inter sul campo del Venezia grazie a due autoreti.

Per il Milan era la prima sconfitta in campionato, la prima di Ruben Amorim nel nostro torneo. Un ko maturato nel secondo tempo, quando con un uno-due micidiale i felsinei di mister Palladino sono riusciti a rimontare il momentaneo 2-1 a favore dei padroni di casa per poi prendere il largo con la tripletta dell’ex Juve Mbangula.

C’è da dire, però, che la squadra rossonera arrivava alla sfida contro il Bologna in emergenza, per colpa della serie di infortuni che non sembra dare pace al tecnico portoghese. E dopo la partita di ieri alla lista si è aggiunto anche Tomori, che fin quando era rimasto in campo aveva offerto un’ottima prestazione come terzino destro.

Appuntamento dunque a sabato sera, in occasione della serata di Halloween, quando alle 20:45 ci sarà il calcio d’inizio di Milan-Inter.