Vedere la Serie A costa meno: la nuova offerta di DAZN sul piano Full

Federico Pisanu
Pubblicato il 3 nov 2026
Vedere la Serie A costa meno: la nuova offerta di DAZN sul piano Full
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DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano Full, che consente di vedere la Serie A ad un prezzo scontato di 7 euro al mese. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, riguarda sia la sottoscrizione annuale con vincolo di dodici mesi sia quella mensile senza vincoli.

Il costo dei piani passa dunque da 36,99 euro a 29,99 euro al mese per dodici mesi con Full Annuale e da 46,99 euro a 39,99 euro al mese con Full Mensile. Subito dopo l’attivazione dell’offerta, si avrà accesso all’intera programmazione di DAZN, che include tra le altre cose tutte le partite della stagione 2026-2027 di Serie A.

Pagina offerta DAZN

dazn full offerta

Nel weekend si disputerà l’undicesima giornata di campionato. Ad aprire le danze sarà l’anticipo del venerdì tra Venezia e Udinese, a seguire nella giornata di sabato giocheranno Torino-Lecce, Cagliari-Frosinone, Parma-Bologna e Roma-Sassuolo. Domenica il lunch match vedrà il Napoli affrontare la Lazio, a seguire Monza-Atalanta, Genoa-Milan, Inter-Como e Fiorentina-Juventus.

I due match di cartello saranno Napoli-Lazio e Inter-Como, entrambe di domenica. Gli azzurri di Massimiliano Allegri sono alla disperata ricerca del ritorno al successo dopo l’ennesimo ko in campionato contro la Juventus, ma al Maradona arriva la capolista Lazio, che ha dimostrato di essere di gran lunga la squadra più in forma in questo inizio di torneo.

Anche i campioni d’Italia dell’Inter vogliono ritrovare i tre punti in campionato da subito, dopo la debacle subita nel derby di sabato scorso contro il Milan. I nerazzurri dovranno però giocare con la massima attenzione, dal momento che il loro avversario sarà il Como delle meraviglie allenato da Cesc Fabregas.

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