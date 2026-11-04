Disney+ è disponibile in offerta a partire da 5,99€ al mese

I piani di sei mesi di Disney+ sono in offerta a partire da 5,99 euro al mese, con sconti fino al 25%. La promozione è disponibile per tutti, sia per i nuovi iscritti sia per coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento.

E di motivi per sottoscrivere di nuovo l’abbonamento alla piattaforma streaming statunitense ce ne sarebbero almeno due: l’avvicinarsi del Natale e il nuovo k-drama L’imperatrice risposata, attesissima serie coreana in costume con protagonisti Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk e Lee Seyoung.

Sottoscrivere un nuovo piano Disney+ oggi significa prima di tutto risparmiare sul prezzo di listino e avere ampia libertà di scelta sui titoli più suggestivi per le festività di fine anno da godersi con il resto della famiglia. Il catalogo della piattaforma regala infatti la visione dei grandi classici Disney, come ad esempio titoli del calibro di The Nightmare Before Christmas, A Christmas Carol, The Santa Clause, Lo schiaccianoci e i quattro regni, Mamma ho perso l’aereo e Noelle.

Significa poi accedere a nuove serie televisive di grande interesse, come è il caso de L’imperatrice risposata. Il nuovo k-drama ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 3 novembre con i primi quattro episodi, confermando le tante aspettative che c’erano nei suoi confronti.

Ad interpretare la protagonista Navier, l’imperatrice della serie, è l’attrice Shin Min-a. Il marito, l’imperatore Sovieshu, è invece interpretato dall’attore Ju Ji-hoon, imperatore che si innamora di una donna che è riuscita a fuggire dalla schiavitù, tale Rashta (Lee Se-young), arrivando a chiedere il divorzio a Navier per far sì che Rashta diventi la nuova imperatrice.