Disney+ è disponibile in offerta a partire da 5,99€ al mese

Federico Pisanu
Pubblicato il 4 nov 2026
Disney+ è disponibile in offerta a partire da 5,99€ al mese
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

I piani di sei mesi di Disney+ sono in offerta a partire da 5,99 euro al mese, con sconti fino al 25%. La promozione è disponibile per tutti, sia per i nuovi iscritti sia per coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento.

E di motivi per sottoscrivere di nuovo l’abbonamento alla piattaforma streaming statunitense ce ne sarebbero almeno due: l’avvicinarsi del Natale e il nuovo k-drama L’imperatrice risposata, attesissima serie coreana in costume con protagonisti Shin Mina, Ju Jihoon, Lee Jongsuk e Lee Seyoung.

Pagina offerta Disney+
disneyplus a partire da 5,99 euro

disneyplus

Sottoscrivere un nuovo piano Disney+ oggi significa prima di tutto risparmiare sul prezzo di listino e avere ampia libertà di scelta sui titoli più suggestivi per le festività di fine anno da godersi con il resto della famiglia. Il catalogo della piattaforma regala infatti la visione dei grandi classici Disney, come ad esempio titoli del calibro di The Nightmare Before Christmas, A Christmas Carol, The Santa Clause, Lo schiaccianoci e i quattro regni, Mamma ho perso l’aereo e Noelle.

Significa poi accedere a nuove serie televisive di grande interesse, come è il caso de L’imperatrice risposata. Il nuovo k-drama ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 3 novembre con i primi quattro episodi, confermando le tante aspettative che c’erano nei suoi confronti.

Ad interpretare la protagonista Navier, l’imperatrice della serie, è l’attrice Shin Min-a. Il marito, l’imperatore Sovieshu, è invece interpretato dall’attore Ju Ji-hoon, imperatore che si innamora di una donna che è riuscita a fuggire dalla schiavitù, tale Rashta (Lee Se-young), arrivando a chiedere il divorzio a Navier per far sì che Rashta diventi la nuova imperatrice.

Pagina offerta Disney+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Vedere la Serie A costa meno: la nuova offerta di DAZN sul piano Full
Offerte

Vedere la Serie A costa meno: la nuova offerta di DAZN sul piano Full
Cloudflare accelera il DNS: -85% di memoria e modifiche in 3 secondi
Attualità

Cloudflare accelera il DNS: -85% di memoria e modifiche in 3 secondi
Disney+ concede un regalo: fino a 4€ di sconto sui piani di 6 mesi
Offerte

Disney+ concede un regalo: fino a 4€ di sconto sui piani di 6 mesi
Il derby Milan-Inter accende la serata di Halloween su NOW
Offerte

Il derby Milan-Inter accende la serata di Halloween su NOW
Link copiato negli appunti