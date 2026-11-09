Disney+ in offerta: lo sconto più alto raggiunge la quota del 25%

Federico Pisanu
Pubblicato il 9 nov 2026
Disney+ in offerta: lo sconto più alto raggiunge la quota del 25%
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Anche a novembre Disney+ la sua offerta sui piani della durata di sei mesi, con sconti fino al 25% e prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Concluso il periodo promozionale, il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento. Nel caso specifico, dopo i primi sei mesi i prezzi si rinnovano da 6,99 euro al mese.

La promo è rivolta a tutti coloro che sottoscrivono un nuovo abbonamento e alle persone che scelgono di riattivare una precedente sottoscrizione. L’unico requisito richiesto per accedere all’offerta è aver compiuto almeno 18 anni.

Pagina offerta Disney+
disneyplus a partire da 5,99 euro

disneyplus

Lo sconto più alto è riservato al piano Premium, in offerta a 11,99 euro invece di 15,99 euro al mese. Include tutte le funzionalità dei piani Completo e Base, aggiungendo di suo il supporto alla tecnologia Dolby Atmos – per un’esperienza d’uso migliore – e fino a quattro riproduzioni in contemporanea, così da accontentare le necessità delle famiglie più numerose.

Il piano più economico è invece Standard con pubblicità, disponibile al prezzo scontato di 5,99 euro al mese per sei mesi invece di 6,99 euro al mese. Tra le altre cose offre l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma, la visione di film e serie tv in 1080p Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

Per usufruire dell’opzione Download occorre invece sottoscrivere il piano Standard, ora in offerta a 8,99 euro al mese invece di 10,99 euro, per uno sconto pari al 18%. La funzionalità Download può tornare utile quando si è fuori casa e non si ha modo di accedere alla rete Internet, oppure quando si è in viaggio e si vuole evitare il consumo di Giga utili per la navigazione sul web.

L’offerta sui piani di sei mesi di Disney+ è valida per un periodo di tempo limitato sulla pagina dedicata della piattaforma streaming statunitense.

Pagina offerta Disney+

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