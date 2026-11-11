Disney+ in offerta a partire da 4,99€ al mese per 2 mesi: i dettagli della nuova promo

Mercoledì mattina Disney+ ha lanciato una nuova offerta sui piani mensili. Fino al 24 novembre sarà possibile sottoscrivere il servizio streaming a partire da 4,99 euro al mese per due mesi, in seguito il piano scelto si rinnoverà in automatico al prezzo di listino in vigore in quel momento, salvo disdetta.

L’offerta è rivolta ai nuovi abbonati e a coloro che riattivano un vecchio abbonamento. Gli utenti che approfitteranno della promozione a tempo limitato potranno così accedere a un’ampia selezione di film e serie tv, incluse nuove anteprime, da qui fino alla prima metà del mese di gennaio.

Ecco un rapido riepilogo della promo in corso:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per 2 mesi invece di 6,99 euro al mese (risparmio di 4 euro)

invece di 6,99 euro al mese (risparmio di 4 euro) Standard: 7,99 euro al mese per 2 mesi invece di10,99 euro al mese (risparmio di 6 euro)

invece di10,99 euro al mese (risparmio di 6 euro) Premium: 10,99 euro al mese per 2 mesi invece di 15,99 euro al mese (risparmio di 10 euro)

Tra le più recenti novità in catalogo si annoverano il quinto capitolo di Toy Story e il film d’animazione Moana. Per quanto riguarda le serie televisive, invece, è ora disponibile la seconda stagione di Rivals, così come i nuovi episodi di All’s Fair.

Da segnalare anche la disponibilità in esclusiva del nuovo k-drama L’imperatrice risposata e la nuova serie televisiva Marvel intitolata VisionQuest. Altri successi notevoli sono The Mandalorian and Grogu (Star Wars), il documentario sugli Oasis e The Shards.

Nelle prossime settimane, infine, è previsto l’arrivo di due serie molto amate dal pubblico Disney+. Dapprima sarà la volta di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, con la terza stagione in onda dal 20 novembre, mentre l’8 dicembre spazio ai nuovi episodi della sesta stagione di Only Murders in the Building con protagonisti Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.