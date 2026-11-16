Amazon Music Unlimited torna in offerta: 3 mesi gratis per i nuovi clienti

L’abbonamento ad Amazon Music Unlimited torna in offerta. I nuovi clienti che completano la sottoscrizione entro l’11 gennaio beneficiano di tre mesi gratuiti, durante i quali hanno accesso alle medesime funzionalità degli altri utenti. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano 100 milioni di brani senza pubblicità e on demand, milioni di episodi via podcast e più di 350 mila audiolibri tra cui scegliere una volta al mese.

Al termine del periodo gratuito l’abbonamento si rinnova in automatico a partire da 12,99 euro al mese. L’offerta, riservata ai nuovi abbonati, è valida fino all’11 gennaio. Prima e dopo il rinnovo, è comunque possibile disdire il contratto senza costi aggiuntivi, tramite la propria area riservata.

Dopo la sottoscrizione dell’abbonamento, si ha accesso fin da subito all’intero catalogo di brani e podcast, senza limiti di sorta. Nell’elenco delle canzoni più popolari tra gli abbonati vi sono La testa gira di Fred De Palma, Eri solo da incontrare di Alfa, Nella borsa di Anna dei Pinguini Tattici Nucleari, Dadi Dai di Shakira e Burna Boy e Movin’ to the Sun di Hugel.

Altri brani che stanno riscuotendo grande successo in queste ultime settimane sono Buon Vento di Jovanotti e Alfa, Balorda nostalgia di Olly e July, Hanno ucciso l’uomo ragno degli 883, Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, Ora che non ho più te di Cesare Cremonini, Last Christmas dei Wham!, e sempre dei Pinguini Tattici Nucleari il tormentone estivo Sorry Scusa lo Siento.

Per quanto riguarda invece i podcast di maggiore tendenza, nella classifica dei più ascoltati ritroviamo Lo Zoo di 105, La Zanzara, Indagini, Non hanno un amico, Cose molto umane, Profondo nero, Storie di brand ed Elisa True Crime. Nel frattempo, a poco più di un mese dalle festività di fine anno, la playlist Magia di Natale risulta già al primo posto.