La finale di X Factor, il finale della serie Nord Sud Ovest Est e la finalissima delle Nitto ATP Finals di Torino hanno una cosa in comune: saranno tutte trasmesse in streaming su NOW, la piattaforma che include l’intera programmazione in diretta e on demand di Sky.

L’ultimo atto del talent di Sky Uno condotto da Giorgia andrà in onda giovedì 3 settembre a Milano, quello della serie Sky sugli 883 venerdì 20 novembre, mentre domenica 22 andrà in scena all’Inalpi Arena di Torino lo scontro decisivo per eleggere il Maestro del 2026.

Chi non vuole perdersi lo spettacolo dei prossimi giorni può prendere in considerazione l’idea di attivare una delle offerte in corso sulla pagina dedicata di NOW.

Di seguito il riepilogo delle offerte attive.

Cinema, Serie TV e Show

Pass Cinema, Entertainment & Premium: 6,99 euro per il primo mese (Premium gratis), poi 16,99 euro al mese per dodici mesi

Pass Cinema & Entertainment: 7,99 euro al mese per dodici mesi invece di 11,99 euro al mese

Pass Entertainment: 4,99 euro al mese per dodici mesi invece di 8,99 euro al mese

Sport

Pass Sport a 24,99 euro al mese per dodici mesi invece di 34,99 euro al mese (l’abbonamento mensile senza vincoli è in promo a 29,99 euro)

Sport + Cinema & Entertainment

Pass Sport + Cinema & Entertainment: 32,99 euro al mese per dodici mesi invece di 46,99 euro al mese (l’abbonamento mensile senza vincoli è in promo a 41,99 euro per il primo mese)

Con Cinema, Entertainment & Premium gli abbonati NOW hanno accesso a serie internazionali, produzioni Sky Original e show come X Factor e MasterChef Italia, più di 1.000 film on demand, due dispositivi in contemporanea, l’on demand senza pubblicità e il 4K UHD sui dispositivi compatibili.

L’offerta sportiva invece si traduce in tutte le coppe europee, tre partite a turno di Serie A, la Serie C Sky Wifi, la Premier League e la Bundesliga, più i tornei ATP e WTA, con Wimbledon in esclusiva e lo US Open, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva, l’NBA, l’EuroLeague, la BKT EuroCup, la Serie A – LBA, il rugby, la pallavolo e altro ancora.