Uno studente osserva il docente, rimane seduto e non disturba. Eppure, al termine della spiegazione, non ricorda quasi nulla. Un altro continua a muoversi, perde il filo del discorso e fatica a completare gli esercizi. Due comportamenti apparentemente opposti che possono nascondere lo stesso problema: la difficoltà a controllare l’attenzione. Ma chiedere semplicemente ai ragazzi di concentrarsi di più, di porre maggiore attenzione durante le lezioni, potrebbe rivelarsi una risposta del tutto inefficace.

Una ricerca commissionata da Epson, condotta in 6 Paesi europei, Italia compresa, evidenzia che il 71% degli insegnanti intervistati ritiene come la capacità di concentrazione degli studenti sia peggiorata negli ultimi 2 anni. L’89% dichiara di dover ripetere frequentemente le istruzioni perché gli alunni hanno perso il filo; secondo le stime dei docenti, in Italia gli studenti tra 11 e 18 anni mantengono l’attenzione su un’attività per circa 19 minuti prima che inizi a diminuire.

Con il preciso intento di affrontare una problematica attualissima, senza scaricare la responsabilità sugli studenti, Epson, European Schoolnet e il neuroscienziato Sam Wass, professore presso la University of East London, hanno sviluppato “Ragazzi, un po’ di attenzione!”, un percorso didattico che trasforma le conoscenze scientifiche sul funzionamento del cervello in attività da svolgere in classe.

Perché il cervello si distrae anche quando vogliamo concentrarci

Il punto di partenza è la presenza di due meccanismi differenti. La cattura dell’attenzione è automatica: un rumore improvviso, un movimento o una notifica richiamano il nostro interesse senza che lo decidiamo. Il controllo dell’attenzione, invece, permette di mantenere volontariamente la concentrazione su un compito, ignorando gli stimoli concorrenti.

Il secondo meccanismo richiede uno sforzo cognitivo. Non sorprende, quindi, che leggere un testo complesso mentre arrivano messaggi sul telefono sia più faticoso rispetto a farlo in un ambiente tranquillo.

Wass propone di superare un equivoco: la distrazione non dipende sempre da un’insufficiente motivazione. Uno studente può perdere la concentrazione perché è eccessivamente agitato oppure perché si trova in una condizione di scarsa attivazione, caratterizzata da sonnolenza e disinteresse.

Le strategie devono adattarsi alla situazione. Ridurre gli stimoli può aiutare chi è sovraccarico, mentre una breve attività dinamica può favorire il coinvolgimento di chi appare spento.

Un piano pronto per le scuole: 2 lezioni e 5 attività

Il piano didattico di Wass è rivolto agli studenti dagli 11 ai 18 anni e comprende due lezioni da 45 minuti, preferibilmente separate da una o due settimane. Il materiale include 56 slide PowerPoint, schede operative, note scientifiche per gli insegnanti e una verifica finale.

La prima lezione introduce il funzionamento dell’attenzione attraverso esperimenti e momenti di confronto.

Nell’attività denominata “Il test della candela“, gli studenti osservano un’immagine per 60 secondi e contano quante volte sbattono le palpebre. L’esercizio introduce l’idea che non tutti i processi possono essere controllati volontariamente.

Segue un’attività di autovalutazione: ogni ragazzo ripensa a una lezione in cui ha incontrato difficoltà e identifica i segnali di attivazione troppo alta o troppo bassa. Non è un test diagnostico: serve a riconoscere le condizioni che accompagnano la perdita di concentrazione.

Prima dell’incontro successivo, gli studenti devono osservare almeno un episodio di distrazione nella vita quotidiana, senza cercare immediatamente di correggerlo.

Social network: scoprire i trucchi che catturano l’attenzione

La seconda lezione affronta il funzionamento delle applicazioni digitali. Agli studenti viene chiesto di scegliere mentalmente un’app che utilizzano, senza prendere lo smartphone, e identificare le funzionalità progettate per richiamare continuamente l’attenzione.

Badge colorati, notifiche, riproduzione automatica, scorrimento infinito e indicatori di attività sono alcuni esempi. Non a caso, la Commissione europea ha iniziato a contestare i meccanismi di coinvolgimento che favoriscono l’utilizzo compulsivo dei social network, intervenendo nell’ambito del Digital Services Act (DSA). L’obiettivo è spingere le grandi piattaforme a riprogettare funzionalità come l’infinite scroll e la riproduzione automatica dei contenuti. Un orientamento rafforzato dalla proposta europea EU Kids Act, che punta a limitare ulteriormente le tecniche di coinvolgimento potenzialmente dannose per i minorenni.

Un ulteriore esercizio invita a riflettere sugli algoritmi di raccomandazione: perché il proprio feed propone determinati contenuti? Quali comportamenti hanno permesso alla piattaforma di riconoscere gli interessi personali?

Lo scopo non è convincere gli studenti ad abbandonare i social, ma renderli consapevoli di come le loro interazioni possano contribuire ad alimentare ulteriori occasioni di distrazione.

Le 5 strategie per concentrarsi meglio

La parte applicativa del piano presenta 5 strategie di autoregolazione che gli studenti possono sperimentare anche durante lo studio domestico:

Riconoscere il proprio stato: capire se si è troppo agitati oppure stanchi e poco coinvolti.

capire se si è troppo agitati oppure stanchi e poco coinvolti. Regolare gli stimoli: modificare ambiente e modalità di lavoro in funzione delle difficoltà riscontrate.

modificare ambiente e modalità di lavoro in funzione delle difficoltà riscontrate. Utilizzare il movimento: prevedere brevi occasioni di attività fisica per favorire la regolazione dell’attivazione.

prevedere brevi occasioni di attività fisica per favorire la regolazione dell’attivazione. Migliorare il rapporto segnale-rumore: eliminare notifiche e interferenze, rendendo più evidenti le informazioni importanti.

eliminare notifiche e interferenze, rendendo più evidenti le informazioni importanti. Rispettare i ritmi biologici: programmare, quando possibile, le attività più impegnative nei momenti di maggiore lucidità.

La conclusione è particolarmente concreta: ogni studente deve scegliere una strategia e trasformarla in un impegno verificabile. “Studierò con maggiore attenzione” è troppo generico. “Quando inizierò i compiti, lascerò il telefono nello zaino” descrive invece un comportamento preciso.

Il piano prevede una verifica di comprensione da 20 punti, utilizzabile anche dopo circa 2 settimane, accompagnata da un’autovalutazione sull’effettiva applicazione della strategia scelta.

Cosa possono cambiare gli insegnanti già da domani

Il documento dedicato ai consigli tecnologici propone indicazioni pratiche per organizzare le lezioni. Una delle più significative riguarda la scelta del supporto: non tutto deve passare attraverso uno schermo.

La metanalisi di Delgado e colleghi del 2018, citata nel materiale, ha rilevato un vantaggio della lettura su carta per la comprensione dei testi informativi, particolarmente evidente quando il tempo è limitato. Per i testi narrativi, invece, la differenza è molto più contenuta.

L’insegnante può quindi utilizzare proiezioni e simulazioni per introdurre un argomento, affidando successivamente agli studenti letture impegnative, esercizi e attività di elaborazione su carta.

Un’altra indicazione riguarda la partecipazione attiva: brevi domande di recupero delle conoscenze, discussioni e verifiche intermedie possono aiutare a intercettare la divagazione mentale. Anche organizzare progressivamente le informazioni, per esempio costruendo schemi insieme alla classe e lasciando poi maggiore autonomia agli studenti, rappresenta una possibile applicazione didattica coerente con tali principi.

Quanto all’intelligenza artificiale, la raccomandazione è utilizzarla per sostenere l’apprendimento, chiedendo agli studenti di verificare le risposte e sviluppare ragionamenti personali, anziché delegare alla tecnologia l’intero lavoro.

Vietare gli smartphone non basta: serve insegnare a gestire l’attenzione

Il percorso non presenta i divieti come una soluzione universale. Le ricerche richiamate mostrano risultati differenti sulle conseguenze delle restrizioni agli smartphone, mentre evidenziano l’importanza delle modalità di utilizzo della tecnologia.

La proposta di Wass consiste nello spostare l’attenzione dal semplice controllo dei dispositivi alla capacità degli studenti di comprendere e regolare i propri comportamenti.

In definitiva, il programma offre strumenti immediatamente utilizzabili, pur non volendo essere una sperimentazione capace di evidenziare miglioramenti garantiti nel rendimento scolastico. Il valore risiede soprattutto nell’insegnare una competenza spesso data per scontata: riconoscere quando la concentrazione viene meno, comprenderne le possibili cause e scegliere come intervenire.