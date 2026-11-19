Il clima del Black Friday è contagioso, tanto da essere approdato anche in casa Disney+. Fino al 24 novembre i nuovi abbonati e coloro che riattivano un vecchio abbonamento potranno contare su piani a partire da 4,99 euro al mese per due mesi, con un risparmio massimo pari a 10 euro.

Dopo i primi due mesi il piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento. A questo proposito, i prezzi di listino dei piani Disney+ sono i seguenti: 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, 10,99 euro al mese per il piano Standard e 15,99 euro al mese per il piano Premium.

Il catalogo della piattaforma streaming statunitense include i grandi classici Disney, film di successo, serie esclusive, nuovi Originals, i contenuti di Hulu, i film d’animazione Pixar, l’intera saga di Star Wars, le serie televisive e i film Marvel, più i documentari di National Geographic.

Al momento i titoli più visti dagli abbonati sono la versione extra di Avengers: Endgame, il nuovo k-drama La sposa risposata, Il Grinch nella pellicola prodotta da Illumination Entertainment, Mamma ho perso l’aereo e Mamma ho riperso l’aereo, l’osannata serie televisiva VisionQuest dei Marvel Studios e il film d’animazione Oceania.

Tornando all’offerta, il piano più economico passa da 6,99 euro a 4,99 euro al mese per i primi due mesi. Standard con pubblicità include l’accesso a tutti i titoli in catalogo, la riproduzione in 1080p Full HD e due dispositivi in contemporanea.

Per eliminare la pubblicità dai contenuti on-demand occorre affidarsi al piano Standard, disponibile in offerta a 7,99 euro invece di 10,99 euro, per un risparmio complessivo di 6 euro in due mesi. A completare il quadro è infine il piano Premium, disponibile a 10,99 euro al mese anziché 15,99 euro, con 4 riproduzioni in contemporanea e supporto alla tecnologia Dolby Atmos.