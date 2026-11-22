La piattaforma streaming Disney+ è protagonista in questi giorni di una delle migliori offerte di tutto il 2026. I suoi piani mensili sono in promozionea partire da 4,99 euro al mese per due mesi fino al 24 novembre, con un risparmio massimo di 10 euro.

Possono accedere all’offerta sia i nuovi clienti sia le persone che riattivano un vecchio abbonamento. Al termine poi del periodo promozionale, il piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento, che per trasparenza vi riportiamo di seguito: 6,99 euro per il piano Standard con pubblicità, 10,99 euro per il piano Standard e 15,99 euro per il piano Premium.

Questa invece la panoramica dei prezzi in vigore fino a martedì:

Standard con pubblicità: 4,99 euro al mese per i primi due mesi , poi si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli (il risparmio è di 4 euro in 60 giorni)

, poi si rinnova a 6,99 euro al mese senza vincoli (il risparmio è di 4 euro in 60 giorni) Standard: 7,99 euro al mese per i primi due mesi , poi si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli (il risparmio è di 6 euro in 60 giorni)

, poi si rinnova a 10,99 euro al mese senza vincoli (il risparmio è di 6 euro in 60 giorni) Premium: 10,99 euro al mese per i primi due mesi, poi si rinnova a 15,99 euro al mese senza vincoli (il risparmio è di 10 euro in 60 giorni)

Uno dei vantaggi principali di Disney+, al di là del prezzo concorrenziale, è poter fare affidamento su un catalogo ideale per tutta la famiglia e che si sposa alla perfezione con le festività di fine anno. Alcuni dei titoli più celebri figurano già tra i contenuti più visti dagli abbonati, tra cui Mamma ho perso l’aereo, Il Grinch e Mamma ho riperso l’aereo.

In aggiunta ai grandi classici Disney è possibile vedere anche i nuovi Originals, le serie Marvel, la saga di Star Wars, l’intrattenimento di Hulu, i film d’animazione targati Pixar e i documentari di National Geographic.