In occasione della settimana del Black Friday, su Prime Video sono disponibili sconti fino al 75% sui canali e fino al 50% sul noleggio o acquisto dei contenuti presenti all’interno della sezione Store (film e serie televisive).

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e consente di risparmiare un importo anche significativo rispetto ai prezzi abituali dei vari abbonamenti in promozione. Tra questi figurano anche due piattaforme streaming notevoli come Apple TV e Paramount+.

Di seguito la panoramica completa degli sconti sulle iscrizioni ai canali aggiuntivi di Prime Video in occasione del Black Friday:

Apple TV: iscrizione a 4,99 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 9,99 euro al mese (50% di sconto)

Crunchyroll: iscrizione a 2,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 5,99 euro al mese (50% di sconto)

Dreamers and Love: iscrizione a 1,25 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 4,99 euro al mese (75% di sconto)

History Play: iscrizione a 0,99 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 3,99 euro al mese (75% di sconto)

Infinity Selection: iscrizione a 1,75 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 6,99 euro al mese (75% di sconto)

Lionsgate+: iscrizione a 1,25 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 4,99 euro al mese (75% di sconto)

MGM+: iscrizione a 1,49 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 5,99 euro al mese (75% di sconto)

Paramount+: iscrizione a 2 euro al mese per i primi 2 mesi, poi 7,99 euro al mese (75% di sconto)

Gli sconti sulle iscrizioni ai canali proseguiranno fino al 30 novembre, mentre quelli per l’acquisto o noleggio dei titoli della sezione Store fino al 25 novembre.