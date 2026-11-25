Questa sera al Parco dei Principi di Parigi si giocherà PSG-Roma, incontro valido per la fase campionato della Champions League. Il match sarà visibile in esclusiva su Prime Video, con collegamento a partire dalle 19:30 per il pre-partita, mentre il fischio d’inizio della partita è fissato alle 21:00.

Prime Video è il servizio streaming video incluso nell’abbonamento Amazon Prime, per cui è prevista una prova gratuita di 30 giorni per i nuovi abbonati. Al termine del periodo di prova il piano si rinnova a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

Il pre-partita sarà curato da Giulia Mizzoni, che dal campo del Parco dei Principi presenterà il big match di stasera insieme agli ex calciatori Miralem Pjanic, Luca Toni e Fabio Cannavaro. Proprio il centrocampista bosniaco è il grande ex della partita, avendo guidato il centrocampo della Roma dal 2011 al 2016, prima di trasferirsi alla Juventus.

Poco prima delle 21:00, orario d’inizio della partita, Mizzoni e i suoi ospiti daranno la linea a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, a cui sono affidati rispettivamente la telecronaca e il commento tecnico. L’altra coppia sul campo sarà quella composta da Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

L’app Prime Video è disponibile su oltre 650 dispositivi connessi a Internet, tra cui console per videogiochi (PlayStation e Xbox), decoder e player multimediali come Chromecast, Apple TV e Roku, tablet, smartphone e televisori. Supportano gli eventi in diretta trasmessi su Prime Video anche i dispositivi Amazon come tablet Fire e Fire TV.

A noi non resta che ricordarvi l’appuntamento per le 19:30, orario d’inizio del pre-partita condotto da Giulia Mizzoni, che porterà i tifosi e gli amanti del pallone al calcio d’inizio delle ore 21:00. Riuscirà la Roma di Gian Piero Gasperini a compiere l’impresa in casa della squadra più forte d’Europa?