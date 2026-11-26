L’abbonamento a Disney+ torna di nuovo in offerta a partire da 5,99 euro al mese scegliendo il piano Standard con pubblicità della durata di sei mesi. Al termine del periodo promozionale il piano scelto si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento, vale a dire 6,99 euro al mese nel caso specifico del piano più economico.

È l’offerta con cui la piattaforma streaming statunitense ha scelto di presentarsi a meno di 48 ore dall’inizio del Black Friday, fissato per la giornata di venerdì. Possono aderirvi tutti gli utenti, sia i nuovi abbonati sia coloro che decidono di riattivare un vecchio abbonamento approfittando della promozione in corso.

Il piano Standard con pubblicità passa così da 6,99 euro a 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, per uno sconto pari 14%. Inclusi vi sono l’accesso all’intero catalogo, la riproduzione su due dispositivi in contemporanea e la qualità video fino a 1080p Full HD.

Come dice il nome stesso del piano, è presente la pubblicità nei titoli on-demand, oltre che nei contenuti speciali e in diretta. Per eliminare le interruzioni pubblicitarie nei primi titoli occorre aderire al piano Standard, che in più aggiunge anche l’opzione Download. Quest’ultima consente di scaricare i propri film o gli episodi delle serie tv di maggiore interesse e rivederli in un secondo momento offline, anche senza connessione rete. Al momento il piano Standard è in offerta a 8,99 euro al mese per 6 mesi invece di 10,99 euro.

A chiudere c’è il piano Premium, quello più completo, che aumenta il numero di riproduzioni in contemporanea da due a quattro e aggiunge la tecnologia Dolby Atmos. Il prezzo promozionale per i primi sei mesi è pari a 11,99 euro al mese, poi si rinnova a 15,99 euro al mese, per uno sconto pari al 25%.