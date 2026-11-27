La FIFA ha confermato di aver subito un attacco informatico che ha consentito a soggetti non autorizzati di accedere ai sistemi interni della federazione e sottrarre informazioni personali e aziendali. Dietro l’operazione ci sarebbe un gruppo di criminali informatici che si fa chiamare Handsome Boy Hacking Club (HBHC): gli aggressori sostengono di aver trafugato oltre 12 GB di documenti riservati, successivamente pubblicati su un forum underground dopo un tentativo di estorsione fallito.

L’incidente arriva a pochi mesi dalla conclusione dei Mondiali di calcio 2026 e riporta l’attenzione sulla sicurezza informatica delle grandi organizzazioni sportive.

Proprio a giugno 2026 avevamo raccontato come una ricercatrice fosse riuscita ad accedere ai sistemi FIFA partendo da un semplice account pubblico, sfruttando lacune nei controlli delle autorizzazioni lato server. Quella vicenda riguardava una vulnerabilità oggetto di una segnalazione responsabile; stavolta siamo di fronte a un vero data breach, con sottrazione e diffusione di materiale riservato.

Attacco informatico alla FIFA: gli hacker avrebbero impersonato i dipendenti

Secondo quanto riferito, FIFA sta collaborando con le Autorità competenti e con le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le dichiarazioni ufficiali parlano di una quantità limitata di informazioni compromesse, senza fornire dettagli sull’infrastruttura interessata.

Un’indicazione particolarmente interessante arriva dalle ricostruzioni della stampa britannica, riprese anche da ITPro: gli aggressori avrebbero ottenuto l’accesso ai documenti spacciandosi per membri del personale FIFA, anziché sfruttare una vulnerabilità software. Si tratterebbe quindi di un attacco di ingegneria sociale, finalizzato ad acquisire o sfruttare un’identità digitale considerata attendibile dai sistemi informatici dell’organizzazione.

Quando un criminale riesce a operare utilizzando un’identità aziendale legittima, molte delle operazioni che compie risultano formalmente autorizzate: la consultazione di documenti, l’accesso a cartelle condivise e il download di file possono apparire come normali attività lavorative.

Non sappiamo ancora se gli aggressori abbiano manipolato le procedure di recupero degli account, sottratto credenziali oppure acquisito token di sessione già autenticati.

Sono tutte tecniche compatibili con gli attacchi basati sulle identità digitali, alcune delle quali permettono di aggirare persino l’autenticazione a due fattori. FIFA non ha però pubblicato una relazione tecnica che consenta di accertare il vettore iniziale dell’intrusione.

Nel mirino degli aggressori l’infrastruttura Microsoft della FIFA

Un ulteriore tassello arriva da The Record: il gruppo HBHC sostiene di aver avuto accesso all’infrastruttura Microsoft utilizzata dalla federazione.

Negli ambienti aziendali basati su Microsoft 365, le identità gestite attraverso Microsoft Entra ID possono consentire l’accesso a molteplici risorse, comprese le raccolte documentali di SharePoint Online, gli archivi OneDrive, la posta elettronica e i file condivisi attraverso Teams.

La compromissione di un singolo account può quindi esporre un patrimonio informativo considerevole, soprattutto in presenza di autorizzazioni eccessivamente permissive: non occorre violare fisicamente un server né compromettere direttamente il database di un’applicazione. Può bastare abusare dei privilegi già assegnati all’identità coinvolta.

Per ricostruire un’eventuale esfiltrazione dei dati da Microsoft 365, gli investigatori possono correlare i registri di autenticazione di Entra ID con gli eventi registrati da Microsoft Purview, suite per la protezione, il monitoraggio e la governance dei dati aziendali, verificando accessi da dispositivi sconosciuti, consultazioni anomale e download massivi.

Cosa contengono i 12 GB di dati sottratti alla FIFA

Secondo le prime ricostruzioni, l’archivio diffuso il 21 novembre avrebbe dimensioni pari a 12,2 GB e conterrebbe 2.460 file, tra cui 169 documenti classificati come passaporti e 116 come visti. Le rivendicazioni degli aggressori fanno riferimento anche a documentazione finanziaria, legale e amministrativa.

Una comunicazione interna del segretario generale della FIFA, visionata dal Guardian, conferma il coinvolgimento di informazioni personali relative a esponenti di rilievo della federazione, compresi membri del Consiglio FIFA.

La federazione non ha ancora confermato pubblicamente le dimensioni esatte dell’archivio né il numero complessivo delle persone coinvolte anche se una fonte vicina alla FIFA rivela che l’incidente occorso abbia interessato meno dello 0,1% dei dati custoditi dall’organizzazione.

Una dichiarazione che però dice ben poco sulla gravità dell’accaduto: pochi megabyte di scansioni di documenti d’identità possono avere conseguenze ben più serie della sottrazione di centinaia di gigabyte di materiale non riservato.

Estorsione informatica senza ransomware: perché il furto di dati è sufficiente

Al momento non risultano evidenze pubbliche dell’impiego di un ransomware per cifrare i sistemi FIFA; l’operazione sembra piuttosto riconducibile alla cosiddetta data extortion ovvero gli aggressori sottraggono informazioni riservate e minacciano di divulgarle per ottenere un pagamento.

Anche un’organizzazione dotatasi di politiche di backup particolarmente efficaci può mostrare il fianco ad eventuali ricatti da parti di gruppi criminali o singoli soggetti: il ripristino dei sistemi non permette infatti di recuperare il controllo delle informazioni già sottratte.

La prevenzione passa attraverso l’adozione di passkey e credenziali FIDO2, procedure rigorose per la verifica dell’identità dei dipendenti, revoca tempestiva delle sessioni compromesse, applicazione del principio del minimo privilegio e strumenti DLP (Data Loss Prevention).

Proteggere il perimetro della rete aziendale non basta più: è essenziale verificare ciò che ogni identità autenticata può concretamente fare con i dati.

Per un’analisi più approfondita delle misure di protezione da adottare in ambito aziendale, rimandiamo al nostro articolo sulle raccomandazioni del NIST per la sicurezza informatica, nel quale esaminiamo le contromisure più efficaci per prevenire gli attacchi, proteggere le identità digitali, limitare l’esposizione dei dati riservati e contenere gli effetti di un’eventuale compromissione, con indicazioni pratiche per amministratori di sistema e responsabili IT.