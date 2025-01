Debian 13: freeze della distribuzione previsto da marzo 2025

La prossima release di Debian 13 “Trixie”, il cui lancio è previsto per metà anno, sta prendendo forma gradualmente. Il nuovo installer è già stato introdotto e l’identità visiva della release è stata finalizzata. Il team Debian ha quindi annunciato che il processo di freeze per Debian 13 “Trixie” inizierà questo marzo. Per chi non ha familiarità con Linux, nel processo di rilascio di Debian, “freezing” significa restringere gradualmente i criteri per quali pacchetti (e quali modifiche) possono passare dal ramo “unstable” a “testing“. Questo porta al rilascio finale della distribuzione. In parole semplici, si tratta di quel periodo durante il quale le versioni in fase di test si preparano a divenire stabili.

Secondo la roadmap aggiornata, la Transition and Toolchain Freeze inizierà il 15 marzo 2025 (Milestone 1). In seguito, è previsto un Soft Freeze per il 15 aprile 2025 (Milestone 2). Infine, il processo prevede un Hard Freeze per i pacchetti chiave e i pacchetti senza autotest il 15 maggio 2025 (Milestone 3). La data per il Full Freeze (Milestone 4) sarà annunciata a tempo debito.

Debian 13: successore avrà nuovo nome in codice legato a Toy Story

L’annuncio riguardante il rilascio ufficiale di Debian 13 non è l’unica novità annunciata. Gli appassionati della distribuzione saranno felici di sapere che il progetto ha svelato il nome in codice della versione successiva a 13 “Trixie” e 14 “Forky” (il cui arrivo è previsto per metà del 2027). La nuova distribuzione si chiamerà infatti Debian 15 ‘Duke’. Come previsto, continuando la tradizione, le release Debian prendono ancora una volta il nome dai personaggi del film Toy Story. Duke Caboom (doppiato da Keanu Reeves) è un personaggio di Toy Story 4. Si tratta di uno stuntman canadese noto per la sua personalità appariscente, la sua sicurezza e le sue acrobazie in moto.

Secondo il tipico programma di rilascio di Debian, il progetto introduce una nuova versione principale ogni due anni. È quindi ragionevole stimare che Debian 15 “Duke” potrebbe arrivare nel 2029. Detto questo, data la distanza, al momento questa tempistica è più un’ipotesi plausibile che una certezza. Per maggiori informazioni sul processo di freeze di Debian 13 e sul nuovo “Duke”, è possibile consultare l’annuncio ufficiale nella mailing list di Debian.