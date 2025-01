Debian 13 “Trixie” Installer Alpha arriva con Linux 6.12 LTS

Debian Project ha rilasciato di recente la prima versione alpha dell’installer per la prossima serie di sistemi operativi Debian GNU/Linux 13 “Trixie“, la cui uscita è prevista nel 2025. Sebbene il lavoro sulla serie Debian Trixie sia iniziato qualche mese fa, fino ad ora non era disponibile un installer ufficiale. Adesso, la prima versione alpha dell’installer Debian 13 è finalmente disponibile per i primi utenti e gli appassionati di Linux/Debian che vogliono provare le nuove funzionalità e i miglioramenti. L’installer Debian 13 “Trixie” supporta l’ultima serie di kernel Linux 6.12 LTS, che potrebbe essere il kernel predefinito utilizzato nella versione finale. Introduce anche vari miglioramenti hardware, a partire dal supporto per l’architettura RISCV64, una variante a 64 bit di RISC-V. L’installer Debian Trixie Alpha elimina anche il supporto per le architetture ARMel e i386, anche se rimangono nell’archivio al momento della scrittura. Dall’altro lato, l’architettura MIPSel è stata rimossa dall’archivio l’anno scorso.

Debian 13: installer avrà tema predefinito Ceratopsian

Tra le altre modifiche degne di nota, Debian Trixie Installer Alpha è dotato di schermate rinnovate per la creazione dell’utente root e del primo utente. Vi sono poi miglioramenti al partizionamento automatico, come il calcolo della dimensione dello swap, insieme ad alcune nuove ricette mirate ai dischi di piccole dimensioni. Com’è noto, le schermate di avvio non sono state aggiornate in questa prima versione alpha di Debian Trixie Installer. Tuttavia, il nuovo tema predefinito Ceratopsian creato da Elise Couper ha fatto il suo debutto nell’installer di Debian 13. Questo può essere utilizzato per ogni sezione, come ad esempio lo sfondo, le schermate di blocco e di accesso, il banner dell’installer, ecc.

Coloro che desiderano provare la prossima serie di sistemi operativi Debian 13 “Trixie” sui propri computer possono scaricare Debian Trixie Installer Alpha dal sito web ufficiale per la loro architettura specifica (ad esempio amd64, arm64, armhf, mips64el, ppc64el, riscv64 e s390x).