Serpent OS, basato su Linux 6.12 LTS, entra in versione alpha

Lo sviluppatore Ikey Doherty ha recentemente rilasciato la versione alpha della distribuzione Linux indipendente, Serpent OS, che introduce tecnologie e applicazioni di sistema migliorate. Basato sul kernel Linux 6.12 LTS, Serpent OS Alpha ha due versioni ufficiali con gli ultimi ambienti desktop GNOME 47.2 e COSMIC 1.0 alpha 4. Entrambe le edizioni sono supportate allo stesso modo, ma gli sviluppatori consigliano di utilizzare l’edizione GNOME. Essendo basato su Rust, COSMIC non è ancora maturo ed è soggetto a frequenti modifiche potenzialmente dannose. Serpent OS Alpha offre un supporto hardware di prim’ordine in quanto include patch per dispositivi ASUS e Surface, insieme al supporto per il driver grafico NVIDIA open source nei repository. Inoltre, questa versione offre la gestione automatizzata dell’avvio, il supporto per più immagini initrd e per i primi KMS nell’initrd per gli utenti NVIDIA.

Serpent OS: sconsigliato utilizzare l’installer EXT4

Gli sviluppatori del sistema operativo Serpent hanno lavorato molto anche sull’installer. Ciò per offrire agli utenti un’esperienza di installazione fluida e supporto per la scelta tra i file system XFS, EXT4 e F2FS per il file system root. Tuttavia, il team non consiglia di installare Serpent OS con EXT4 su sistemi in cui sarà necessario conservare più di qualche centinaio di transazioni, a causa delle limitazioni di EXT4 con il conteggio degli hardlink. Inoltre, Serpent OS Alpha apporta miglioramenti significativi agli strumenti per la gestione dei pacchetti, la creazione di software e la gestione della gestione dell’avvio. La distribuzione utilizza moss come strumento di gestione dei pacchetti predefinito, blsforme per la gestione dell’avvio, lo stack LLVM/Clang 18.1.8 e altre utilità basate su Rust.

Oltre a ciò, l’edizione GNOME presenta la shell Starship per impostazione predefinita. Include anche l’editor di codice Zed, il visualizzatore di immagini Loupe, il gestore delle risorse del sistema Resources e altre app Rust. Serpent OS consente inoltre ai giocatori di installare l’ultimo client Steam dai repository principali. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dell’annuncio ufficiale. Gli utenti possono già scaricare Serpent OS Alpha dal sito web ufficiale come immagini ISO live con ambienti desktop GNOME o COSMIC. Tuttavia, è bene tenere presente che questa è una versione pre-release che non deve essere utilizzata per lavori di produzione.