Debutta Windows 11 in versione ottimizzata per il gaming: 2 GB risparmiati su ROG Xbox Ally

Microsoft ha annunciato una versione profondamente ottimizzata di Windows 11, pensata espressamente per le console da gioco portatili, con un’attenzione particolare per le nuove ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X realizzate in collaborazione con ASUS. La novità principale consiste nell’introduzione di una modalità speciale in cui l’app Xbox agisce da interfaccia principale del sistema operativo, sostituendo temporaneamente il desktop tradizionale.

Questa modalità, progettata per garantire prestazioni elevate e consumi ridotti, disattiva automaticamente tutti i processi di sistema non indispensabili durante le sessioni di gioco, liberando fino a 2 GB di RAM e contribuendo a ridurre il consumo energetico in standby di circa due terzi. Un’ottimizzazione che potrebbe rivelarsi fondamentale per migliorare l’autonomia delle console portatili basate su Windows.

Un’interfaccia pensata per il gaming mobile

La modalità Xbox App, simile per filosofia alla modalità “Big Picture” di Steam, è eseguita a schermo intero. Il sistema Windows 11 sottostante adatta così l’interfaccia utente dispositivi portatili da gioco, migliorando l’esperienza con controller e display compatti.

Uno degli aspetti più interessanti è il nuovo switcher delle app, progettato per l’uso tramite gamepad: un’interfaccia che consente di passare rapidamente da un’app all’altra (es. Discord, browser, Telegram,…) senza dover tornare alla schermata principale.

Le ottimizzazioni di Windows 11 includono la disattivazione di Copilot, l’indicizzazione di Windows Search, le attività in background di Office e altri servizi non essenziali. Il tutto a vantaggio di una sessione di gioco più fluida, efficiente e senza distrazioni.

Compatibilità iniziale e roadmap di rilascio

La nuova modalità di Windows 11 sarà inizialmente esclusiva delle console ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, con disponibilità prevista entro fine 2025. Tuttavia, Microsoft ha già confermato che porterà queste ottimizzazioni anche su altri dispositivi portatili, come Lenovo Legion Go, nel corso del 2026.

Sarà certamente interessante verificare quali ottimizzazioni Microsoft applicherà alla configurazione di Windows 11, dal momento che interventi simili non sono ad oggi ufficialmente documentati e possono essere applicati usando il tool di sistema DISM e apposite modifiche sul registro di sistema.

In un altro articolo abbiamo visto come creare una sorta di Windows 11 LTSC usando gli strumenti integrati nel sistema operativo e generare un file ISO utile per l’installazione di una versione personalizzata.

ROG Xbox Ally e Ally X: console nate dal progetto “Kennan”

Presentate ufficialmente durante l’Xbox Games Showcase 2025, le nuove console ASUS-Microsoft erano in precedenza parte integrande del cosiddetto Project Kennan. Entrambi i modelli condividono un’estetica ispirata ai controller Xbox, con tasti ABXY personalizzati, grilletti e stick analogici ridisegnati secondo lo stile della casa di Redmond.

I due dispositivi sono rispettivamente basati sui nuovi processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen Z2 Extreme, con architettura Zen 4 e grafica RDNA 3. I chip integrano NPU per gestire funzioni intelligenti come upscaling video e generazione di frame tramite AI. Così, le nuove console diventano veri e propri PC portatili da gioco.

Caratteristica ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Sistema Operativo Windows 11 Home Windows 11 Home Processore AMD Ryzen Z2 A AMD Ryzen AI Z2 Extreme RAM 16 GB LPDDR5X-6400 24 GB LPDDR5X-8000 Archiviazione 512 GB SSD M.2 2280 (sostituibile) 1 TB SSD M.2 2280 (sostituibile) Display 7″ IPS 1080p, 120 Hz, 500 nits, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC Grafica AMD Radeon RDNA 3 AMD Radeon RDNA 3 con AI Boost Batteria 60 Wh 80 Wh Porte 2× USB 3.2 Gen 2 Type-C

Lettore microSD

Jack audio combo 3,5mm 1× USB4 Type-C (Thunderbolt 4)

1× USB 3.2 Gen 2 Type-C

Lettore DDR200 microSD

Jack audio combo 3,5mm Connettività Wi-Fi 6E (2×2), Bluetooth 5.4 Audio Dual Smart Amp, Dolby Atmos, microfono AI Noise Cancelling Dimensioni 290,8 × 121,5 × 50,7 mm Peso 670 g 715 g Data di lancio Fine 2025 Prezzo stimato Non specificato Oltre 1000 euro

Le immagini nell’articolo sono di Microsoft.