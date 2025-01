Dì addio alle password dimenticate con questa app

Quante volte ti è capitato di dimenticare una password e perdere tempo a reimpostarla? Con NordPass Premium, dire addio a questo problema è semplice e sicuro. Sviluppato da NordVPN, uno dei leader nel settore della cybersecurity, NordPass ti aiuta a gestire le tue password in modo efficiente, proteggendo i tuoi dati e semplificando la vita digitale.

Risparmia il 50% su NordPass Premium

Sia che tu sia un privato, una famiglia o un’azienda, NordPass ha l’abbonamento giusto per te. Inoltre, per un periodo limitato, NordPass Premium è disponibile a un prezzo imperdibile con uno sconto del 50%.

Piano Premium

€1,49/mese invece di 2,99 €/mese (€35,76 per i primi 24 mesi) con uno sconto del 50%

Include archiviazione delle password, autosalvataggio, compilazione automatica e scansione delle violazioni dei dati.

Piano Famiglia

€2,79/mese (€66,96 per i primi 24 mesi)

Tutte le funzionalità Premium per un massimo di sei account – ideale per famiglia e amici.

I Vantaggi offerta da NordPass

NordPass offre molto di più della semplice archiviazione delle password, garantendo sicurezza, comodità e accesso flessibile da tutti i tuoi dispositivi:

Salva password e passkey illimitati

Compila moduli automaticamente per velocizzare la navigazione e gli acquisti

per velocizzare la navigazione e gli acquisti Genera password complesse e sicure

Scansiona il web per rilevare fughe di dati e individua password deboli o riutilizzate

e individua password deboli o riutilizzate Protezione avanzata dell’account con autenticazione biometrica e multifattore

con autenticazione biometrica e multifattore Sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi

Accesso d’emergenza per persone fidate in situazioni critiche

per persone fidate in situazioni critiche Archiviazione sicura di carte di credito e note riservate, con opzioni per allegare file

Mentre i browser offrono solo funzionalità di base per la gestione delle password, NordPass si distingue per le sue caratteristiche avanzate che garantiscono un livello di sicurezza e comodità superiore. Grazie a strumenti di sicurezza avanzati, protegge i tuoi dati sensibili da eventuali violazioni, mentre la compatibilità con tutti i dispositivi ti permette di accedere alle tue informazioni ovunque e in qualsiasi momento. Per conoscere l’offerta completa di Nordpass clicca qui.