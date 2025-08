Digita Linux su DuckDuckGo e guarda cosa succede: l’easter egg che fa impazzire gli utenti

Nel panorama dei motori di ricerca dominato da giganti della raccolta dati, DuckDuckGo si presenta come un’alternativa etica e trasparente per chi desidera navigare in rete senza essere tracciato. Nato nel 2008 da un’idea di Gabriel Weinberg, DuckDuckGo ha fatto della privacy il suo valore cardine, rifiutando ogni forma di profilazione utente, tracciamento comportamentale e pubblicità personalizzata basata sui dati personali.

A differenza dei concorrenti, DuckDuckGo non memorizza la cronologia di ricerca, non associa query a identità, e non condivide informazioni con terze parti. Tutto ciò senza rinunciare a un’interfaccia semplice, a risultati affidabili (in parte basati su Bing, Wikipedia, StackOverflow e altre piattaforme) e a funzioni avanzate come le !bang, scorciatoie che permettono di cercare direttamente in altri siti.

Ma DuckDuckGo non è solo privacy e funzionalità: nasconde anche un’anima giocosa e creativa, emersa con forza grazie a un particolare easter egg che ha fatto impazzire la comunità Linux.

L’easter egg che fa cambiare icona a DuckDuckGo: il caso “Linux” e oltre

È bastata una semplice segnalazione pubblica per scatenare la curiosità degli utenti. Cercando la parola “Linux” su DuckDuckGo, la favicon (icona che appare nella scheda del browser) si trasforma in un simpatico pinguino, un chiaro omaggio a Tux, la storica mascotte del kernel Linux. Non solo. Cambia anche l’immagine mostrata in alto a sinistra nei risultati delle ricerche su DuckDuckGo.

Quella che sembrava una semplice curiosità si è rapidamente trasformata in una caccia collettiva a tutte le parole chiave capaci di attivare un’icona alternativa.

Provate infatti a digitare parole come Mario, Astronaut, Barbie, Minecraft, Pirate, Harry Potter, Deadpool, Batman, Superman, Steve Jobs: l’icona di DuckDuckGo cambierà automaticamente adeguandosi al termine digitato. Abbiamo scoperto che c’è anche un sito, frequentemente aggiornato, che raccoglie tutti gli easter eggs di DuckDuckGo.

Limitazioni e precisazioni tecniche

Molti utenti hanno segnalato alcune limitazioni nell’attivazione delle icone di DuckDuckGo:

Funziona solo su desktop : sui browser usati con i dispositivi mobili, l’icona resta invariata.

: sui browser usati con i dispositivi mobili, l’icona resta invariata. Tema del sito : alcuni temi personalizzati o estensioni browser possono impedire la visualizzazione dell’icona dinamica.

: alcuni temi personalizzati o estensioni browser possono impedire la visualizzazione dell’icona dinamica. Browser compatibili: Firefox, Chrome e altri browser desktop sembrano supportare correttamente la funzione, mentre il comportamento su browser alternativi è variabile.

Alcuni utenti hanno persino analizzato il traffico di rete per scoprire che l’icona di Linux pesa 60 KB, molto più delle normali favicon, alimentando ironie e battute sull’ottimizzazione delle risorse. Anche se ormai, davvero, ci chiediamo come qualche chilobyte in più possa incidere sul peso complessivo di una pagina Web (peraltro ridotta all’osso come quelle di DuckDuckGo).