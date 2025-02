Discord: nuova funzione per ignorare utenti invece che bloccarli

Discord è un’app che, iniziata come piattaforma dedicata al gaming, sta trovando ampio utilizzo anche al di fuori di questo contesto. Il merito di questo successo è, senza ombra di dubbio, un team di sviluppo che non ha mai smesso di migliorare il servizio.

L’ultima implementazione, annunciata giusto qualche ora fa, è la funzione chiamata Ignora. Questa permette a un utente di nascondere nuovi messaggi, notifiche dei server e altre attività relative ad alcuni utenti selezionati. Il tutto senza avvisare gli stessi.

Come presentato da Discord, l’aggiornamento risulta una sorta di “blocco soft“, limitando le interazioni con un soggetto senza escluderla totalmente da un canale.

La funzione Ignora proposta da Discord è una sorta di blocco, ma meno drastico

Con la nuova funzionalità Ignora, i DM ricevuti da una persona appariranno nella posta in arrivo con un’icona e un nome in grigio, quindi sono disponibili se chi ha utilizzato la funzione sceglie di guardarli.

Per attivare Ignora è necessario affidarsi il menu a discesa che appare quando si fa clic sull’avatar di un account. Un elenco di tutti gli account ignorati e bloccati risulta inoltre visibile nella scheda Contenuto e social delle Impostazioni utente. L’utente può inoltre smettere di ignorare un profilo, agendo direttamente da Impostazioni utenti, così come dall’elenco di amici o agendo in modo specifico dalla scheda del profilo.

Questa novità, sebbene interessante, rappresenta solo l’ultima di una lunga serie per Discord. Per esempio, durante l’anno passato la piattaforma ha attivato diverse iniziative per attirare nuovi inserzionisti nel suo sistema pubblicitario, introdotto nel corso della primavera del 2024.

Un altro aggiornamento epocale per l’app è stata l’introduzione della crittografia per chiamate e videochiamate, implementata lo scorso mese di settembre.