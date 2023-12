Disinstallate WhatsApp, Telegram e Signal: sta succedendo in Francia

La Francia sta progressivamente assumendo un atteggiamento piuttosto intransigente nei confronti dei servizi gestiti da aziende che hanno la sede principale oltre i confini dell’Unione Europea. Di recente aveva fatto scalpore la decisione di equiparare l’uso di Signal, Protomail e Tor a comportamenti terroristici. Adesso, con una circolare a firma del primo ministro francese Élisabeth Borne, tutti i membri del Governo sono chiamati a disinstallare WhatsApp, Telegram e Signal entro il prossimo 8 dicembre.

L’indicazione è imperativa e richiama esplicitamente l’eventuale presenza di vulnerabilità di sicurezza nelle app di messaggistica citate: “le principali applicazioni di messaggistica istantanea di consumo occupano un posto crescente nelle nostre comunicazioni quotidiane. Tuttavia, questi strumenti digitali non sono esenti da vulnerabilità di sicurezza e quindi non garantiscono la sicurezza delle conversazioni e delle informazioni condivise attraverso di essi“, si legge nel documento ufficiale.

Disinstallazione WhatsApp, Telegram e Signal in Francia: quali le alternative proposte

Ma quali sono le alternative a WhatsApp, Telegram e Signal che ha individuato il Governo francese? Il documento del primo ministro d’Oltralpe ammette, d’ora in avanti, soltanto l’utilizzo di applicazioni come Tchap e Olvid sui terminali dei funzionari pubblici.

Tchap è un’app di messaggistica sviluppata circa 3 anni fa per i dipendenti della Pubblica Amministrazione; Olvid è un’applicazione ideata da una startup parigina che occupa una quindicina di persone.

Se da un lato Tchap è considerabile come una soluzione per la messaggistica “di Stato”, Olvid è frutto del lavoro di due ex accademici – Thomas Baignères e Matthieu Finiasz – e ambisce a mettere al primo posto proprio i temi della privacy e della riservatezza dei dati.

Olvid ha ricevuto una certificazione da parte dell’ANSSI, l’agenzia che si occupa di sicurezza informatica e che si occupa di verificare l’effettiva protezione delle infrastrutture critiche dello Stato. WhatsApp, Telegram e Signal, invece, non hanno superato alcun audit svolto da ANSSI; ed è per questo motivo che la Francia vuole chiudersi a riccio.

A febbraio 2023, la Commissione Europea aveva ordinato ai dipendenti di rimuovere l’app TikTok dai vari terminali.