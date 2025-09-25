Disney+: l'offerta a 2,99 euro al mese sta per scadere

Sono le ultime 48 ore per approfittare dell'offerta che ti permette di abbonarti a Disney+ a soli 2,99 euro al mese per 3 mesi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 25 set 2025
Hai ancora tempo fino al 27 settembre per approfittare della straordinaria offerta Disney+ con cui puoi abbonarti alla piattaforma a soli 2,99 euro al mese per 3 mesi. L’offerta si riferisce al piano Standard con Pubblicità, ma è attiva anche sul piano Standard senza Pubblicità che puoi avere a 5,99 euro al mese per 3 mesi invece di 9,99 e sul piano Premium in offerta a 9,99 euro al mese per 3 mesi invece di 13,99.

Qualunque piano sceglierai potrai accedere così ai tanti straordinari contenuti della piattaforma, incluse le ultime uscite più popolari del momento come Marvel Zombies, Elio, Lilo & Stitch, Alien: Pianeta Terra (giunto al finale di stagione), Thunderbolts, Italia’s Got Talent, Only Murders in The Building e altri ancora.

Ti ricordiamo che con l‘offerta a 2,99 euro al mese potrai avere una qualità video Full HD con 2 riproduzioni simultanee. Il piano standard senza pubblicità prevede invece anche la possibilità di effettuare il download per la visione offline. Infine, il piano Premium innalza la qualità video al 4K, aggiunte il supporto Dolby Atmos e permette fino a 4 riproduzioni simultanee.

