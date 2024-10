Disney+ aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti: quanto costano ora

Da tempo ogni persona è sempre più dipendente dai vari servizi streaming che consentono di guardare in ogni momento un film o una serie TV di vario genere. Oltre a Netflix, che ha il dominio in Italia e in tante altre nazioni del mondo, c’è anche Disney+, piattaforma che pian piano è stata in grado di ingranare sempre di più. A dimostrarlo è l’aumento netto della domanda da part del pubblico, il quale sta sottoscrivendo sempre di più i piani di abbonamento disponibili.

Stando a quanto riportato però insieme all’aumento della domanda sono cresciuti anche i prezzi dei piani stessi ed è proprio per questo che Disney+ ha annunciato un nuovo aumento con il malcontento degli utenti che è arrivato in conseguenza. In questo modo la loro spesa mensile e annuale crescerà, o meglio è già cresciuta da qualche giorno a questa parte.

Disney+ aumenta il prezzo dei suoi abbonamenti: solo quello con pubblicità resta invariato

Ha fatto rumore l’aumento dei prezzi da parte di Netflix ma a quanto pare Disney+ ha deciso di accodarsi scontentando i suoi utenti. Anche i costi mensili dell’azienda americana sono cresciuti rispetto a prima, con un aumento minimo ma significativo per molti.

Partendo dal piano Standard senza pubblicità, si passa da 8,99 a 9,99 € al mese, mentre per chi lo sottoscrive annualmente, costerà 99,90 € all’anno, con un aumento di 10 €. Parlando invece dell’abbonamento Premium il prezzo aumenta di 2 €, arrivando dunque a 13,99 € al mese e a 139,90 € l’anno con ben 20 € di aumento. Al momento dunque resta invariato solo ed unicamente l’abbonamento Standard senza pubblicità, il quale costa mensilmente 5,99 €. La differenza tra questo abbonamento e quello Premium sta nella qualità video e nella possibilità di guardare in contemporanea una serie TV o un qualsiasi film su più dispositivi nello stesso ambiente domestico. Almeno per il momento la situazione sembra essere questa e resterà tale per lungo tempo, salvo nuovi aumenti il programma.