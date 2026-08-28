Disney Plus, tutto il catalogo da 5,99 euro al mese con l'offerta di fine agosto

Per accedere a Disney Plus basta attivare un nuovo abbonamento: a fine agosto, le offerte partono da 5,99 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 28 ago 2026
Disney Plus, tutto il catalogo da 5,99 euro al mese con l'offerta di fine agosto
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Disney Plus è un punto di riferimento del settore dello streaming, con un catalogo ricco di contenuti da guardare in streaming. La piattaforma è accessibile tramite un abbonamento e gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. L’attivazione può avvenire direttamente tramite il sito ufficiale di Disney Plus, accessibile dal box qui di sott, con una breve procedura di attivazione.

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

Le offerte Disney Plus da attivare a fine agosto 2026

Ecco quali sono i piani disponibili per attivare Disney Plus:

Standard con pubblicità

  • 6,99 euro al mese, senza vincoli
  • 5,99 euro al mese per 6 mesi, poi 6,99 euro al mese

Standard senza pubblicità

  • 10,99 euro al mese, senza vincoli
  • 8,99 euro al mese per 6 mesi, poi 10,99 euro al mese
  • 109,90 euro per un anno

I due piani Standard includono contenuti in Full HD e la possibilità di accedere alla piattaforma da  2 dispositivi in contemporanea.

Premium

  • 15,99 euro al mese, senza vincoli
  • 11,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese
  • 159,90 euro per un anno

Con il piano Premium ci sono i contenuti in 4K e la possibilità di accedere alla piattaforma da 4 dispositivi in contemporanea.

Per attivare uno dei piani elencati in precedenza basta raggiungere il sito ufficiale della piattaforma, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

Su Disney Plus è possibile accedere a un catalogo ricco di contenuti, con tantissimi film, serie TV, programmi per bambini, documentari e molto altro.

Tutti i contenuti sono accessibili tramite le app di Disney Plus, dopo aver attivato uno degli abbonamenti proposti dalla piattaforma.

Ricordiamo che i piani Standard garantiscono l’accesso ai contenuti in Full HD, da 2 dispositivi in contemporanea, mentre con il piano Premium è possibile sfruttare i contenuti in 4K, da 4 dispositivi in contemporanea.

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