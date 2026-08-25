Serie A e Serie B con DAZN, ecco come seguire tutta la stagione 2026/2027

Con DAZN è possibile accedere a un ricco catalogo di contenuti, ecco tutti i piani per seguire la Serie A e la Serie B 2026/2027.
Davide Raia
Pubblicato il 25 ago 2026
Serie A e Serie B con DAZN, ecco come seguire tutta la stagione 2026/2027
DAZN
Aggiungi IlSoftware.it come Fonte preferita su Google

La Serie A è iniziata e, anche quest’anno, tutte le partite sono su DAZN. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte.

Per accedere a tutti i contenuti della piattaforma ci sono i piani Full, Full Mobile e Family. Per seguire la propria squadra del cuore, invece, c’è il MyClubPass.

Per la Serie B, invece, è possibile puntare sul piano Goal, che include anche 3 partite per turno di Serie A.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di DAZN, accessibile dal box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di DAZN

Le offerte DAZN per la stagione 2026/2027

Ecco i piani DAZN da attivare oggi:

  • Goal, con 3 partite per turno di Serie A e la Serie B: 19,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro per un anno
  • MyClubPass, tutte le partite della propria squadra del cuore, scelta al momento dell’attivazione: 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno
  • Full Mobile, tutto il catalogo della piattaforma e accesso solo da smartphone: 19,99 euro al mese
  • Full, tutto il catalogo della piattaforma: 46,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 36,99 euro al mese per 12 mesi oppure 379 euro per un anno
  • Family, tutto il catalogo della piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche con connessioni differenti: 71,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 61,99 euro al mese per 12 mesi oppure 619 euro per un anno

Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi il piano desiderato. L’accesso ai contenuti è immediato, una volta completata l’attivazione del piano. Ricordiamo che DAZN trasmette tutte le partite di Serie A e Serie B e offre tanti altri contenuti aggiuntivi legati al mondo dello sport.

Accedi qui alle offerte di DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Serie A, 1° giornata: il debutto di Napoli, Como e Milan si può vedere su NOW
Offerte

Serie A, 1° giornata: il debutto di Napoli, Como e Milan si può vedere su NOW
LG FLiPP cambia gli OLED: più luce, durata e pannelli più grandi
Media

LG FLiPP cambia gli OLED: più luce, durata e pannelli più grandi
Occhiali smart che riconoscono chi hai davanti: Meta brevetta il sistema
IA

Occhiali smart che riconoscono chi hai davanti: Meta brevetta il sistema
GIMP manda in pensione XCF dopo 30 anni: il nuovo formato ricorda Office
Media

GIMP manda in pensione XCF dopo 30 anni: il nuovo formato ricorda Office
Link copiato negli appunti