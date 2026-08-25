Serie A e Serie B con DAZN, ecco come seguire tutta la stagione 2026/2027

La Serie A è iniziata e, anche quest’anno, tutte le partite sono su DAZN. A disposizione degli utenti ci sono diverse offerte.

Per accedere a tutti i contenuti della piattaforma ci sono i piani Full, Full Mobile e Family. Per seguire la propria squadra del cuore, invece, c’è il MyClubPass.

Per la Serie B, invece, è possibile puntare sul piano Goal, che include anche 3 partite per turno di Serie A.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di DAZN, accessibile dal box qui di sotto.

Le offerte DAZN per la stagione 2026/2027

Ecco i piani DAZN da attivare oggi:

Goal , con 3 partite per turno di Serie A e la Serie B: 19,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro per un anno

, con 3 partite per turno di Serie A e la Serie B: 19,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro per un anno MyClubPass , tutte le partite della propria squadra del cuore, scelta al momento dell’attivazione: 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno

, tutte le partite della propria squadra del cuore, scelta al momento dell’attivazione: 29,99 euro al mese per 12 mesi oppure 329 euro per un anno Full Mobile , tutto il catalogo della piattaforma e accesso solo da smartphone: 19,99 euro al mese

, tutto il catalogo della piattaforma e accesso solo da smartphone: 19,99 euro al mese Full , tutto il catalogo della piattaforma: 46,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 36,99 euro al mese per 12 mesi oppure 379 euro per un anno

, tutto il catalogo della piattaforma: 46,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 36,99 euro al mese per 12 mesi oppure 379 euro per un anno Family, tutto il catalogo della piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche con connessioni differenti: 71,99 euro al mese, con disdetta con 30 giorni di preavviso, 61,99 euro al mese per 12 mesi oppure 619 euro per un anno

Per sfruttare le offerte basta premere sul box qui di sotto e scegliere poi il piano desiderato. L’accesso ai contenuti è immediato, una volta completata l’attivazione del piano. Ricordiamo che DAZN trasmette tutte le partite di Serie A e Serie B e offre tanti altri contenuti aggiuntivi legati al mondo dello sport.