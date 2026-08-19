Occhiali smart che riconoscono chi hai davanti: Meta brevetta il sistema

Una videocamera indossabile non deve necessariamente registrare tutto ciò che vede: può osservare la scena, capire chi abbiamo davanti, stabilire quali persone sono più importanti per noi, interpretare espressioni e movimenti, decidere autonomamente quali momenti meritano di diventare una fotografia o un video.

È la direzione descritta da Meta in una nuova pubblicazione brevettuale statunitense intitolata “Smart Cameras Enabled by Assistant Systems“: resa pubblica il 13 agosto 2026, farà rizzare i capelli a molti. Il documento non parla genericamente di computer vision: descrive un sistema nel quale videocamere indossabili, assistente AI e dati provenienti da un social network (non abbiamo difficoltà a immaginare quale possa essere…) collaborano per attribuire un significato a ciò che l’utente sta osservando.

Il risultato è molto più vicino a una sorta di memoria visiva automatica che a una normale action cam: l’assistente può riconoscere persone nel campo visivo, capire dove si concentra l’attenzione dell’utente, stabilire quali soggetti presentano maggiore interesse e generare una selezione automatica dei momenti ritenuti significativi.

Meta si sta muovendo in un campo minato

Di recente abbiamo già raccontato delle accuse rivolte a Meta per tecnologie che potrebbero consentire agli occhiali con AI di riconoscere i volti delle persone.

Gli smart glasses della società sono inoltre finiti al centro di una controversia in Germania, dove sono emersi interrogativi sufficientemente seri da far parlare persino di un possibile rischio di blocco per gli occhiali Meta.

Il punto è sempre lo stesso: quando una videocamera diventa un dispositivo indossabile, costantemente disponibile e affiancato da sistemi AI, il confine tra semplice acquisizione delle immagini e identificazione delle persone presenti nello spazio fisico diventa sempre più delicato. Sono temi, questi, che raccolgono un immediato interesse da parte delle Autorità Garanti per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), più di una gazza davanti a un oggetto che brilla.

E Meta lavora sul riconoscimento facciale da molto prima dell’arrivo degli occhiali intelligenti. Già nel 2014 raccontavamo DeepFace, tecnologia con cui Facebook mostrava quanto le reti neurali potessero avvicinarsi alle prestazioni umane nell’identificazione dei volti.

Il brevetto pubblicato nel 2026 descrive una tecnologia che può stabilire quale persona sia rilevante, usare informazioni sulle relazioni sociali, osservare espressioni e movimenti e perfino tenere conto della direzione dello sguardo di chi indossa il dispositivo.

Gli occhiali possono capire con chi abbiamo una relazione

Nel brevetto apparso online compare un’architettura nella quale il sistema client comunica con un social network, con i suoi server e con i relativi archivi dati. L’assistente AI può quindi utilizzare informazioni associate agli utenti e alle loro relazioni per interpretare la scena. La Figura 1 rappresentata nel documento illustra proprio questa struttura: dispositivo dell’utente, social network, assistente e sistemi di terze parti risultano collegati attraverso la rete.

Un’altra figura mostra un grafo composto da utenti, luoghi, contenuti e collegamenti come “friend“, “spouse“, “attended“, “visited“, “worked at” e altre relazioni. Non è un semplice diagramma teorico: serve a illustrare come la conoscenza delle relazioni sociali possa aiutare l’assistente a decidere quali persone abbiano maggiore rilevanza per chi indossa il dispositivo.

Immaginiamo una festa con 20 persone. Una normale videocamera vede venti soggetti. Un sistema come quello descritto nel brevetto di Meta potrebbe invece sapere che una di quelle persone è il coniuge dell’utente, tre sono amici stretti, altre sono semplici conoscenti e alcune non presentano alcuna relazione nota.

A quel punto la selezione automatica delle immagini cambia completamente.

Se il partner dell’utente sta ridendo mentre parla con un amico, il sistema può considerare quel momento più interessante di una persona sconosciuta che passa sullo sfondo. Se qualcuno compie un gesto particolare oppure manifesta un’espressione significativa, l’assistente può attribuirgli un punteggio superiore e decidere di conservarne una foto o un segmento video.

Una memoria che decide da sola cosa ricordare

Le figure 5A-5D del brevetto spiegano visivamente l’idea. Una persona che indossa gli occhiali guarda un gruppo di individui; il sistema identifica una o più persone di interesse all’interno della scena e successivamente crea una raccolta di immagini associate a quei momenti.

Con una macchina fotografica tradizionale siamo noi a scegliere il momento: inquadriamo, premiamo il pulsante e generiamo il file. Con una telecamera sempre disponibile, supportata dall’intelligenza artificiale, l’ordine può invertirsi: il dispositivo osserva continuamente abbastanza informazioni da poter stabilire quali momenti meritavano di essere conservati.

Uno scenario descritto nella documentazione riguarda proprio la generazione di “highlight“, ossia raccolte personalizzate di immagini e video. L’assistente potrebbe presentarle all’utente successivamente, scegliendo contenuti in base alle persone presenti, alle azioni rilevate e alle preferenze note.

C’è poi l’eye tracking: gli occhiali possono utilizzare la direzione dello sguardo per capire quale elemento stia attirando l’attenzione dell’utente. Se diverse persone sono presenti contemporaneamente, sapere dove l’utente sta guardando offre un indizio molto potente per stabilire il vero soggetto della scena.

Non abbiamo quindi un unico algoritmo che “riconosce facce”, ma una combinazione di segnali: identità, relazioni sociali, comportamento, posizione, attenzione e intenzione dell’utente.

A giugno 2026 era emerso che nell’app Meta AI distribuita agli utenti erano presenti componenti di un sistema interno denominato NameTag, progettato proprio per il riconoscimento dei volti attraverso gli smart glasses.

Un’analisi del software aveva individuato moduli capaci di rilevare il volto, estrarne le caratteristiche biometriche e confrontarle con rappresentazioni memorizzate. Meta sosteneva che la funzione non fosse disponibile agli utenti; dopo la pubblicazione dell’inchiesta, il relativo codice è stato successivamente rimosso dall’app.

Il brevetto pubblicato ad agosto rende però il quadro ancora più interessante: riconoscere qualcuno può rappresentare soltanto il primo passaggio. Una volta stabilita l’identità del soggetto, un assistente AI – strettamente collegato con gli occhiali – può collegarla alla relazione con l’utente, analizzare ciò che quella persona sta facendo e attribuire all’evento un livello di rilevanza.

Nel 2014, DeepFace lavorava principalmente su immagini che erano già state acquisite e caricate su una piattaforma. Gli occhiali AI dei giorni nostri portano invece l’elaborazione nel mondo fisico e potenzialmente in tempo reale.

Il problema della privacy nasce prima della registrazione

La questione più difficile da affrontare riguarda un equivoco frequente quando si parla di smart glasses: si tende infatti a pensare che il problema privacy inizi quando il dispositivo registra un video. Con un sistema di questo tipo non è necessariamente vero.

Per decidere se una scena meriti di essere acquisita, l’assistente AI può aver bisogno di acquisire prima dati dalla telecamera, individuare persone, analizzare i loro volti, espressioni e movimenti e confrontare le informazioni ottenute con altri dati.

Una persona potrebbe non comparire mai all’interno di foto o video, ma il suo volto potrebbe essere stato comunque elaborato per stabilire che non rappresentava un soggetto interessante. Analogamente, il dispositivo potrebbe analizzare numerosi individui presenti nella scena prima di selezionare soltanto alcuni di essi per gli highlight.

È probabilmente questo uno dei punti destinati a generare le discussioni più accese attorno alle telecamere AI indossabili.

Un brevetto non dimostra che Meta attiverà queste funzioni

In chiusura, è importante la solita precisazione utile quando si parla di brevetti.

La pubblicazione di una domanda di brevetto non equivale all’annuncio di un prodotto e non permette di affermare che i prossimi Ray-Ban Meta riconosceranno automaticamente chiunque incontriamo. Le aziende tecnologiche brevettano moltissime soluzioni che non arrivano mai sul mercato oppure che compaiono solo in forma profondamente modificata.

La documentazione dimostra però come Meta abbia studiato in modo estremamente dettagliato come fondere smart camera, assistente AI, riconoscimento delle persone e informazioni provenienti dal social network.

I “pezzi” necessari per comporre il puzzle esistono, tutti, già oggi: la grande domanda è come Meta potrà conciliare capacità di riconoscimento sempre più pervasive con i principi di privacy, minimizzazione dei dati e consenso delle persone che finiscono nel campo visivo degli occhiali senza aver scelto di partecipare a qualsivoglia elaborazione.