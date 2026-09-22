NOW: le offerte attive sui pass Sport, Cinema ed Entertainment

Coppe europee, motori, serie TV e film a prezzi molto interessante. Scopri le offerte NOW sui pass annuali.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 22 set 2026
NOW: le offerte attive sui pass Sport, Cinema ed Entertainment
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La piattaforma di streaming NOW rende l’intero palinsesto di casa Sky ancora più accessibile lanciando una tornata di sconti sulle formule annuali che consentono di risparmiare sensibilmente rispetto all’acquisto del singolo mensile.

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Le offerte NOW di settembre 2026

Per gli appassionati di sport, il relativo Pass è proposto a 19,99 euro al mese invece di 29,99 scegliendo appunto il piano con vincolo annuale: il risparmio è equivalente a ben 4 mesi gratis rispetto al rinnovo mese per mese con un palinsesto che include tutte le grandi coppe europee (UEFA Champions League, Europa League e Conference League), il calcio nostrano con la Serie A Enilive (3 partite su 10 a turno) e la Serie C Sky Wifi, le vette estere di Premier League e Bundesliga, oltre al grande tennis mondiale con lo US Open, i tornei ATP e WTA Tour, le Finals e l’esclusiva di Wimbledon. E poi i motori con Formula 1 e MotoGP in esclusiva e il basket con NBA, EuroLeague, BKT EuroCup e Serie A LBA.

Per gli appassionati di serie TV e cinema ecco il pacchetto Pass Cinema, Entertainment e Premium a soli 6,99 euro al mese rispetto ai 16,99 euro di listino scegliendo il piano annuale oppure a 11,99 euro al mese nella versione con rinnovo mensile, con l’opzione Premium gratis per il primo mese in entrambe le formule. Qui avrai a disposizione più di 1000 film on demand, serie internazionali come House of The Dragon, produzioni esclusive Sky e show di valore assoluto come X Factor e MasterChef Italia.

Infine, ci sono soluzioni ancora più mirate ed economiche: il binomio Cinema & Entertainment è proposto a 7,99 euro al mese con vincolo annuale mentre il piano focalizzato sul solo Entertainment scende a soli 4,99 euro al mese invece di 8,99 sempre scegliendo la formula. a 12 mesi.

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