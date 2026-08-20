LG FLiPP cambia gli OLED: più luce, durata e pannelli più grandi

La produzione degli schermi OLED potrebbe avvicinarsi a uno dei cambiamenti più rilevanti degli ultimi cicli tecnologici. LG Display ha presentato FLiPP, acronimo di FMM-Less innovative Pixel Patterning, un nuovo metodo per realizzare pannelli OLED RGB. Non si tratta semplicemente di un diverso modo di disporre i subpixel: l’obiettivo è rimuovere uno dei vincoli industriali che da oltre un decennio condizionano dimensioni, risoluzione, costi e resa produttiva dei pannelli OLED a emissione diretta RGB.

Perché le Fine Metal Mask rappresentano un limite

Le Fine Metal Mask (FMM), tradizionalmente utilizzate, servono a “disegnare” i subpixel OLED durante la produzione. Sono sottilissime maschere metalliche perforate con milioni di aperture microscopiche, ciascuna allineata con estrema precisione alle aree del pannello che devono diventare rosse, verdi o blu. Durante la fabbricazione, i materiali organici emissivi vengono riscaldati sotto vuoto fino a evaporare: il vapore attraversa soltanto i minuscoli fori della maschera e si deposita sul substrato nei punti prestabiliti. Per ottenere i tre colori occorrono quindi più passaggi di deposizione e un allineamento molto accurato tra maschera e pannello.

Il metodo funziona bene soprattutto sui display relativamente piccoli, come quelli degli smartphone, ma diventa più problematico quando cresce la superficie del substrato. Una FMM molto grande può flettersi anche solo di pochi micrometri sotto il proprio peso; basta però una deformazione minima per perdere precisione nell’allineamento dei subpixel. Inoltre, aumentando la densità dei pixel, le aperture della maschera devono diventare sempre più piccole e ravvicinate, rendendo più difficile mantenere uniformità e resa produttiva. In pratica, più il pannello è grande e definito, più la maschera diventa uno dei punti critici del processo.

Con FLiPP, LG Display prova a eliminare proprio questo limite fisico. Invece di avvalersi della soluzione adottata fino ad oggi, deposita in sequenza i materiali organici e ricorre alla fotolitografia per definire con precisione le aree dei subpixel. Il vantaggio potenziale non riguarda quindi soltanto la possibilità di produrre pannelli più grandi: eliminando i vincoli geometrici della FMM, LG può aumentare la superficie realmente emissiva di ogni pixel.

Da qui derivano, secondo i dati presentati dall’azienda, prestazioni fino a 1,6 volte superiori in luminosità, una durata fino a 2,4 volte maggiore e consumi inferiori del 13% rispetto a pannelli OLED realizzati con il processo FMM tradizionale.

Come funziona FLiPP: OLED RGB senza maschera metallica

La tecnologia FLiPP è arrivata alla presentazione pubblica durante IMID 2026, International Meeting on Information Display.

Dietro l’annuncio c’è circa un anno di ricerca intensiva, secondo LG Display, ma soprattutto la volontà di portare la produzione OLED RGB su substrati molto più grandi senza dover accettare le limitazioni meccaniche delle maschere metalliche.

La fotolitografia utilizza luce UV e passaggi di patterning per delimitare le aree da mantenere ed eliminare quelle indesiderate. È un principio familiare all’industria dei semiconduttori, anche se applicarlo ai materiali organici di un OLED è tutt’altro che banale.

Molte molecole emissive sono sensibili a umidità, ossigeno, solventi, calore e passaggi chimici aggressivi: uno dei nodi tecnici consiste quindi nel riuscire a ottenere la precisione tipica dei processi fotolitografici senza degradare gli strati organici già depositati.

LG non ha pubblicato tutti i dettagli industriali del trattamento, ed è comprensibile: proprio la compatibilità tra patterning e materiali emissivi rappresenta uno dei punti più delicati di un processo FMM-less. L’azienda afferma però di avere sviluppato una tecnologia proprietaria sufficientemente matura da consentire la produzione sperimentale su substrati di grandi dimensioni.

Il vantaggio industriale potrebbe contare più dei “nit”

Il dato forse più interessante dell’annuncio non riguarda la qualità dell’immagine, ma l’utilizzo della lastra madre.

LG Display sostiene di avere ottenuto un risultato importante soprattutto sul piano produttivo: FLiPP può lavorare su un substrato di generazione 8,5, cioè una grande lastra di vetro usata come base per ricavare numerosi pannelli più piccoli. Parliamo di lastre nell’ordine di circa 2,2 x 2,5 metri.

Con le tradizionali Fine Metal Mask, superfici di queste dimensioni diventano difficili da gestire perché la maschera può deformarsi e perdere precisione. Per questo, in alcuni processi, il grande substrato deve essere suddiviso prima della deposizione dei materiali OLED.

FLiPP elimina proprio quel vincolo: LG Display afferma di poter lavorare la lastra di grandi dimensioni senza doverla prima tagliare in sezioni più piccole. Il vantaggio è facile da capire pensando alla produzione di display per notebook. Da una singola lastra madre, o mother glass, il produttore cerca di ricavare il maggior numero possibile di pannelli commerciali. Se è costretto a dividere preventivamente il vetro o a rispettare limiti imposti dalle maschere, una parte maggiore della superficie resta inutilizzata. LG stima che, con FLiPP, l’utilizzo effettivo della lastra possa migliorare fino al 64% rispetto a un processo che richiede la suddivisione del substrato.

Se da ogni lastra si ottengono più pannelli, diminuisce il costo industriale attribuibile a ciascun display e aumenta la produttività della linea. Inoltre, eliminando una maschera metallica costruita appositamente per una certa geometria di pixel, diventa potenzialmente più semplice adattare la produzione a diagonali o risoluzioni diverse.

Dal WOLED all’OLED RGB diretto

La tecnologia va distinta dai pannelli WOLED che LG Display produce oggi su larga scala per i televisori. Nel WOLED, l’emissione luminosa nasce da una struttura OLED sostanzialmente bianca e il colore finale si ottiene tramite filtri e architetture specifiche del pixel. FLiPP punta invece verso OLED RGB nei quali i materiali emissivi rosso, verde e blu formano direttamente i relativi subpixel.

L’emissione RGB diretta offre vantaggi teorici in termini di efficienza cromatica perché evita di generare luce per poi eliminarne una parte attraverso un filtro colore. Non significa però che un OLED RGB prodotto con FLiPP superi automaticamente qualunque WOLED: architettura dei materiali, stack emissivi, transistor TFT, gestione termica, algoritmi di pilotaggio e compensazione dell’invecchiamento continuano ad avere un peso enorme.

Il valore di FLiPP sta piuttosto nella possibilità di rendere l’OLED RGB più facile da produrre su superfici grandi. È un obiettivo inseguito da tempo dall’industria dei display, perché proprio la scalabilità rappresenta uno dei motivi per cui le varie famiglie OLED hanno seguito percorsi industriali differenti tra smartphone, monitor e televisori.