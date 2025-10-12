Disney+: tutte le ultime uscite di ottobre 2025 a 6,99€/mese

Il mese di ottobre 2025 su Disney+ è molto ricco: sulla piattaforma c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tra crime, Halloween e Star Wars.

Oltre alle ultime uscite, c’è poi tutto il catalogo della piattaforma. Il prezzo? L’abbonamento Standard con pubblicità costa solo 6,99€ al mese.

Ottobre su Disney+: le ultime uscite

Vogliamo menzionare in particolare tre novità presenti su Disney+. Partiamo dalla seconda stagione di High Potential, uscita lo scorso 7 ottobre. Si tratta del remake americano di Mogane – Detective geniale. In questo nuovo capitolo una mamma single, con una mente eccezionale, ha un talento non convenzionale per risolvere crimini. Questo la porta ad una inaspettata collaborazione con un detective esperto.

Si prosegue il 15 ottobre con Murdaugh: Morte in famiglia, serie ispirata al podcast “Murdaugh Murders”. Maggie e Alex conducono una vita lussuosa e privilegiata, dal momento che sono membri di una famiglia tra le più potenti dinastie legali della Carolina del Sud. Tuytavia, la loro vita è sconvolta dall’incidente mortale di Paul, il loro figlio.

Infine, citiamo Star Wars: Visions, volume 3, in uscita a fine mese, il 29 ottobre, ovvero l’antologia di corti animali che celebra il mito della Galassia lontana lonatana. Con il terzo volume, si ritorna in Giappone con nove corti realizzati da nove studi di animazione nipponici. Ecco i titoli: “Il Duello: La Vendetta”, “Il Canto delle Quattro Ali”, “Il Nono Jedi: Figlia della Speranza”, “I Cacciatori di Taglie”, “Il Tesoro di Yuko”, “Perduti”, “La Contrabbandiera”, “L’Uccello del Paradiso”, “Nero”.

Disney+, tutte le uscite di ottobre 2025:

Autostrada per l’inferno: Missione Europa, stagioni 7 e 8 (1 ottobre 2025);

Young Sheldon, stagione 7 (1 ottobre 2025);

The Balloonist (3 ottobre 2025);

Love Thy Nader, stagione 1 (3 ottobre 2025);

I Griffin: Musica da paura (6 ottobre 2025);

High Potential, stagione 2 (7 ottobre 2025);

Lost Station Girls (8 ottobre 2025);

La Suerte (8 ottobre 2025);

Frankie Quinones: Damn That’s Crazy (10 ottobre 2025);

To cook a bear (15 ottobre 2025);

Murdaugh: Morte in famiglia (15 ottobre 2025);

Cleopatra’s final secret (17 ottobre 2025);

Imprenditori (23 ottobre 2025);

Dedalus (24 ottobre 2025);

Star Wars: Visions, volume 3 (29 ottobre 2025);

Disney Twisted-Wonderland (29 ottobre 2025);

Vampirina, stagione 3 (29 ottobre 2025).