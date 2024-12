Dolphin 2412 include di nuovo il supporto ufficiale Linux Flatpak

Dolphin, il famoso emulatore open source gratuito per GameCube e Wii, ha rilasciato oggi la nuova versione 2412. L’emulatore supportava Linux in precedenza tramite un PPA Ubuntu ufficiale, ma poi è stato interrotto. La versione Dolphin 2412, ha aggiunto di nuovo il supporto ufficiale Linux tramite il pacchetto Flatpak. Nella maggior parte delle distribuzioni Linux, questo funziona tramite esecuzioni in sandbox. Il pacchetto Flatpak è disponibile per il download direttamente dal sito web ufficiale, dove è presente anche un pacchetto Flatpak non ufficiale su Flathub.org.

Dolphin 2412: i bugfix risolti e le altre novità

Oltre al pacchetto ufficiale, la release risolve anche un problema per Linux, per cui il ridimensionamento della finestra di gioco durante l’esecuzione dell’emulazione spesso bloccava completamente l’interfaccia utente di Dolphin, quando si utilizzava il backend video Vulkan con driver NVIDIA proprietari. Dolphin 2412 Ha anche risolto i popup di opcode sconosciuti in oltre 20 giochi. Tra questi vi sono i giochi Bass Pro Shops (The Hunt, The Strike, ecc.), Captain America: Super Soldier, Star Wars: The Force Unleashed II e altri. L’update ha introdotto anche correzioni per l’audio del telecomando Wii in molti giochi e la versione europea della patch di bypass MetaFortress.

Per Branch Watch Tool, Dolphin 2412 ha aggiunto un nuovo sottomenu di set breakpoint. Vi è poi la possibilità di impostare breakpoint di istruzioni in massa da una selezione di riga. Sono stati introdotti anche più modi per ispezionare i conditional branch candidates, come forzare un branch condizionale a prendere sempre il suo vero percorso rendendolo incondizionato, invertire la condizione del branch o invertire il controllo di decremento del branch.

Le altre modifiche dell’aggiornamento includono: correzione Low Pass/Biquad Clipping e per Bounding Box Corruption. Non manca poi la sincronizzazione GPU appena prima di PI_FIFO_RESET, che può correggere opcode sconosciuti durante lo spegnimento di Dolphin. Vi è anche la correzione del rendering del testo sulle schermate di mappa e menu LIT (conosciuta in Giappone come School of Darkness) con normale caching vettoriale, che consente anche di risparmiare memoria e migliorare le prestazioni, correzione della regressione della decodifica opcode in Eternal Darkness. Infine, Dolphin 2412 offre la revisione del widget JIT. Per maggiori informazioni è possibile consultare l’annuncio sul sito ufficiale dell’emulatore.