Domotica accessibile: Lefant M210 Omni scende a 229 euro con un doppio sconto su Amazon

Il mercato dei robot aspirapolvere premium richiede solitamente investimenti importanti, ma l’attuale promozione riguardante il Lefant M210 Omni ribalta completamente questa dinamica. Fino all’8 settembre 2026, il dispositivo è protagonista di un drastico taglio di prezzo complessivo del 71%. Partendo da un listino ufficiale di 799,99 euro, il costo si abbassa inizialmente a 279,99 euro tramite l’offerta a tempo su Amazon, per poi raggiungere la cifra definitiva di 229,59 euro. Per ottenere quest’ultimo ribasso, l’acquirente deve semplicemente applicare il codice sconto IMUFT5VA al momento del checkout. Si tratta di un’occasione notevole per chi desidera automatizzare la pulizia domestica senza affrontare spese eccessive.
Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,20.000Pa, Anti Groviglio
A livello ingegneristico, il dispositivo si distingue per un approccio minimalista fortemente orientato all’ottimizzazione degli spazi. L’assenza della classica torretta laser LiDAR permette al telaio di mantenere un’altezza di soli 85 mm e un diametro di 28 cm. Tali dimensioni ultra-compatte garantiscono una mobilità eccellente, facilitando il passaggio negli spazi angusti e sotto i mobili più bassi. Per la mappatura degli ambienti, il sistema si affida alla tecnologia proprietaria FreeMove e a una rete di sensori PSD integrati nella scocca. Quest’ultima fa a meno del tradizionale paraurti meccanico, una scelta progettuale che mira a ridurre l’usura nel tempo e a semplificare la pulizia esterna del robot.
Passando alle prestazioni di aspirazione, i dati tecnici evidenziano una potenza pari a 20.000Pa. L’azienda produttrice ha optato per una bocchetta di aspirazione diretta, scartando l’impiego della spazzola rotante centrale. Questa configurazione si rivela la soluzione ottimale per chi possiede pavimenti duri e lisci: l’assenza di setole rotanti impedisce la formazione di grovigli, azzerando di fatto la manutenzione manuale legata a peli di animali e capelli. Lo sporco viene convogliato direttamente nell’ampio serbatoio interno da 800 millilitri, il quale non richiede l’utilizzo di sacchetti usa e getta, garantendo all’utente un risparmio costante sui materiali di consumo.
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Il vero elemento di spicco della variante Omni risiede tuttavia nel modulo lavapavimenti e nella sua stazione di ricarica multifunzione. Abbandonando i tradizionali panni statici trascinati sulla superficie, il robot impiega un rullo dinamico capace di raggiungere i 240 giri al minuto, applicando una forza costante di 15 Newton sul pavimento. Il processo di manutenzione del rullo è completamente automatizzato dalla base: al rientro del dispositivo, la stazione provvede a lavare la componente con acqua pulita, trasferendo lo sporco in un serbatoio dedicato da 1,5 litri. Il ciclo si conclude con l’asciugatura all’aria del rullo, un passaggio cruciale per scongiurare la formazione di cattivi odori.
L’intero hardware è alimentato da una batteria da 3200 mAh, che assicura circa 130 minuti di operatività continua, permettendo al robot di coprire superfici generose senza dover interrompere il lavoro per ricaricarsi.
Considerando l’integrazione di un sistema di lavaggio a rullo rotante e una forza aspirante di tale livello, il prezzo finale di 229,59 euro posiziona il Lefant M210 Omni tra le opzioni più competitive del momento. L’acquisto al minimo storico è finalizzabile tramite il link Amazon dedicato all’offerta, assicurandosi di inserire il coupon IMUFT5VA nel carrello prima della transazione finale.
Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,20.000Pa, Anti Groviglio
In collaborazione con Lefant