Qualcomm Oryon raggiunge 5 GHz: è la prima CPU mobile a questa frequenza

Qualcomm sta per portare i processori per smartphone a un nuovo livello di prestazioni con la prossima generazione di CPU Oryon, capace di raggiungere per la prima volta i 5 GHz in ambito mobile.

L’annuncio, arrivato alla vigilia dello Snapdragon Summit 2026, anticipa una piattaforma flagship in cui il processore non punta soltanto sulla frequenza, ma combina un’architettura personalizzata, un’elevata IPC (istruzioni per ciclo) e una nuova gestione della cache chiamata Oryon FlexCache. L’obiettivo è sostenere carichi sempre più complessi, dal gaming all’editing video fino agli agenti AI che eseguono sequenze di operazioni distribuite tra più core.

Il dato dei 5 GHz è il più immediato, ma non rappresenta da solo la novità tecnica: Qualcomm sottolinea che la nuova CPU è stata progettata intervenendo contemporaneamente sulla microarchitettura, sulle modalità di implementazione e sull’intero sottosistema CPU.

Il primo Oryon mobile a 5 GHz

Raggiungere 5 GHz su uno smartphone non significa semplicemente aumentare il moltiplicatore di una CPU esistente. La frequenza elevata aumenta la velocità con cui il processore esegue i cicli, ma incrementa anche le difficoltà legate a consumi, dissipazione termica e gestione dell’alimentazione. In un dispositivo mobile questi vincoli sono molto più severi rispetto a quelli di un desktop collegato alla rete elettrica.

Qualcomm attribuisce il risultato a un design completamente personalizzato. L’azienda controlla la microarchitettura Oryon e può adattare le scelte progettuali alle caratteristiche della piattaforma sulla quale la CPU deve operare. La frequenza di 5 GHz diventa interessante proprio perché viene raggiunta all’interno dei limiti energetici e termici propri di un chipset mobile, non in condizioni tipiche di un processore desktop.

La frequenza, tuttavia, non determina da sola le prestazioni percepite. Due CPU alla stessa frequenza possono offrire risultati molto diversi se una esegue più istruzioni per ciclo o deve attendere più spesso i dati dalla memoria. Per questo Qualcomm mette sullo stesso piano i 5 GHz e l’IPC, cioè il numero di istruzioni che il processore riesce a completare mediamente per ciclo di clock.

La velocità della CPU dipende anche dalla memoria

Il problema della latenza di memoria diventa più evidente quando una CPU raggiunge frequenze elevate. Un core molto veloce può consumare rapidamente i dati disponibili nei registri e nella cache; se deve attendere la memoria di sistema, una parte del vantaggio ottenuto aumentando il clock viene persa. La gerarchia della cache serve proprio a mantenere vicino ai core le informazioni utilizzate più frequentemente.

Nel nuovo Oryon, Qualcomm utilizza una cache L1 per le istruzioni di grandi dimensioni all’interno di ciascun core e una cache L2 collocata direttamente nel complesso CPU. La disposizione riduce la distanza tra i core e una parte importante dei dati di lavoro, limitando la necessità di raggiungere la memoria di sistema.

La questione diventa ancora più importante quando il telefono deve gestire contemporaneamente applicazioni, videogiochi, elaborazione multimediale e funzioni AI. Il carico non rimane necessariamente confinato a un singolo core: un’attività può iniziare su un core ad alte prestazioni, passare a un altro core e utilizzare successivamente risorse differenti. Ogni passaggio può comportare un costo se i dati necessari non sono più disponibili vicino al punto in cui vengono elaborati.