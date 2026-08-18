Come disattivare Copilot, Gemini e le funzioni AI che non vuoi usare

Disattivare l’Intelligenza Artificiale integrata in app, browser e sistemi operativi non è immediato: non esiste un interruttore unico.

La guida di librarian.net spiega come limitare funzioni generative, assistenti contestuali e riepiloghi automatici nei principali prodotti, da Adobe Acrobat a Windows 11, passando per Android, iOS, Gmail, Slack, WhatsApp, Yahoo Mail e Zoom.

Adobe Acrobat, Android e Gmail: impostazioni specifiche

In Adobe Acrobat le funzioni generative si disattivano dalle preferenze: su Windows in Menu > Preferences > Generative AI, su macOS in View > Preferences > Generative AI, senza disinstallare il programma. Su Acrobat Reader serve un comando separato, con riavvio.

Su Android la gestione varia per produttore e versione: l’app Gemini è rimovibile su alcuni dispositivi, altrimenti si interviene nelle singole app (in Google Messaggi, ad esempio, disattivando dalle impostazioni account). Rimuovere l’app non basta a spegnere ogni funzione AI nei servizi Google collegati, incluse le impostazioni di attività.

Gmail distingue diverse categorie: si possono disattivare le Smart features in Gmail, Chat e Meet, oltre ai controlli specifici di Google Workspace. Questo elimina Smart Compose, Smart Reply e alcune schede riepilogative, ma non necessariamente tutte le altre elaborazioni automatiche.

Apple Intelligence, browser e Firefox 148

Sui dispositivi compatibili, Apple Intelligence si disattiva dalle impostazioni omonime, con conferma richiesta su iPhone, iPad e Mac. La funzione Learn from this App si gestisce separatamente: su macOS nelle impostazioni di Siri, dettatura e privacy; su iOS nella sezione app di Apple Intelligence & Siri.

I browser sono il caso più complesso, perché l’AI compare su più livelli: assistenti, ricerca, scrittura, raggruppamento schede, generazione contenuti. Tra le alternative con minore presenza di AI la guida cita Zen, Helium, LibreWolf e Waterfox. In Chrome si può usare chrome://flags per opzioni sperimentali legate a GLIC e Gemini, soggette a cambiamenti tra versioni.

Su Edge si interviene nelle impostazioni di Copilot e della sidebar, disattivando sidebar, notifiche e pulsante Copilot in barra, oltre al Copilot per la scrittura sul Web. Firefox 148 introduce gli AI Controls, con l’opzione Block AI enhancements che blocca in un solo comando le funzioni AI presenti e future, rimuovendo anche eventuali modelli scaricati in locale. Le estensioni che usano servizi AI di terze parti restano indipendenti da questo blocco.

DuckDuckGo noai, Windows 11 e app di messaggistica

Per la ricerca web, la guida segnala DuckDuckGo noai, una versione del motore priva di funzioni AI, raggiungibile con un indirizzo dedicato. Disattivare un assistente nel browser non impedisce a un motore di ricerca di mostrare riepiloghi generati, così come spegnere l’AI di sistema non modifica le funzioni AI di un singolo servizio web.

Windows 11 è tra i casi più frammentati: Copilot può essere app o componente di sistema, mentre altre funzioni AI risiedono in Notepad, Esplora file, Foto e Snipping Tool. Copilot è disinstallabile da Start o dalle app installate quando disponibile; altrimenti si agisce dalle impostazioni della barra delle applicazioni. Click to Do si trova in Privacy & Security ed è distinto da Copilot; Notepad ha un controllo proprio nelle sue impostazioni AI. In Microsoft 365 l’opzione Copilot si gestisce per singola app e vale solo per quel programma e dispositivo.

WhatsApp distribuisce le funzioni AI in più sezioni: suggerimenti di risposta e adesivi nelle impostazioni chat, riepiloghi AI dei messaggi nelle notifiche, con eventuali funzioni di elaborazione privata in un’ulteriore area di sistema. Zoom concentra i controlli in una sezione Zoom AI dell’account web, con un’opzione separata in My Notes per disattivare la trascrizione delle riunioni. Yahoo Mail richiede di andare su Altro > Impostazioni > Funzioni AI per disattivare i riepiloghi dei messaggi.