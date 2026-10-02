FLUX 3 Image, immagini fino a 4K e non solo: tutte le novità del modello

Black Forest Labs ha reso disponibile FLUX 3 Image, il nuovo strumento della famiglia FLUX dedicato alla generazione e alla modifica delle immagini.

Il modello punta soprattutto sul controllo della composizione, permettendo di stabilire la posizione dei soggetti attraverso riquadri di delimitazione e di combinare più immagini di riferimento. La società presenta inoltre una funzione di modifica localizzata, pensata per intervenire su una parte dell’immagine senza alterare il resto.

La novità non interessa soltanto chi vuole creare immagini da una descrizione, ma anche chi cerca precisione nelle fasi di costruzione e revisione.

Più controllo sulla composizione delle immagini

La novità più evidente riguarda il controllo spaziale. Durante la generazione è possibile indicare dove collocare gli elementi tramite bounding box, così da definire una struttura della scena prima dell’output. Questo approccio può essere utile quando il risultato deve rispettare una composizione precisa, per esempio con soggetti distribuiti in aree prestabilite.

Black Forest Labs mostra anche la capacità di combinare fino a 10 immagini di riferimento, specificando la posizione degli elementi provenienti da ciascuna fonte. In questo modo il processo non si limita alla descrizione testuale, ma offre indicazioni visive aggiuntive per costruire la scena. La funzione è particolarmente interessante per chi lavora con concept, storyboard, materiali pubblicitari o immagini che richiedono una disposizione controllata degli oggetti.

Un secondo aspetto riguarda l’editing. FLUX 3 Image consente di intervenire su porzioni selezionate mantenendo invariata, secondo Black Forest Labs, la parte dell’immagine che non viene modificata. L’obiettivo è rendere più precise le correzioni successive, evitando di dover rigenerare l’intera composizione dopo ogni intervento. La piattaforma supporta inoltre output fino alla risoluzione 4K. Sono caratteristiche che ampliano il campo d’uso oltre la semplice creazione da prompt, soprattutto nei flussi in cui accuratezza grafica e controllo delle revisioni incidono sul lavoro finale.

Cosa cambia per chi usa la generazione visiva

Il modello è stato sviluppato a partire da FLUX 3, architettura multimodale presentata da Black Forest Labs come base per immagini e video.

La disponibilità commerciale attuale segna quindi l’arrivo di una componente specifica per la grafica all’interno di un progetto più ampio. La società non ha però indicato nella pagina del prodotto una data precisa per la distribuzione della versione open model: parla soltanto delle prossime settimane. Per chi valuta il servizio, questo dettaglio conta perché separa ciò che è già utilizzabile da ciò che rimane annunciato. La vera evoluzione, nel frattempo, sta nel passaggio da una generazione affidata soprattutto al prompt a un processo in cui composizione, riferimenti e ritocchi diventano parte integrante della richiesta.