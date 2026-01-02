Doom diventa screensaver: gioca al leggendario sparatutto dal desktop Windows

Negli ultimi decenni, Doom si è guadagnato un posto d’onore non solo nella storia dei videogiochi, ma è diventato vero e proprio banco di prova per la creatività informatica. Dal suo rilascio nel 1993, hacker e sviluppatori hanno portato il gioco originale su un ampio ventaglio di dispositivi: calcolatrici, smartwatch, persino frigoriferi. Ora, il leggendario sparatutto id Software compie un ulteriore passo, diventando uno screensaver funzionante su Windows.

Doom Screen Saver è il nome del progetto curato da Wiaam Suleiman che trasforma l’iconico videogioco in un vero e proprio salvaschermo per Windows. Il software è contenuto in un unico file .scr , il formato standard ancora supportato dai sistemi moderni, anche se ormai poco utilizzato.

Una rinascita degli screensaver per Windows

Gli screensaver nascono per proteggere i vecchi monitor CRT e plasma dal burn-in, ossia la “bruciatura” dell’immagine sullo schermo. Con la diffusione dei display LCD, i salvaschermo sono quasi passati “nel dimenticatoio”. Tuttavia, con la crescente adozione dei pannelli OLED, soggetti agli stessi problemi di burn-in, gli screensaver stanno vivendo una sorta di rinascita silenziosa. Doom Screen Saver fa leva sul rinnovato interesse nei confronti degli screensaver per offrire un intrattenimento retrò e senza rischi.

Il file .scr contiene un programma che si basa su Doom Retro, porting open source moderno che segue una filosofia minimalista, riducendo al minimo aggiornamenti tecnologici e abbellimenti grafici. Doom Retro deriva da Chocolate Doom, progetto storico che punta sulla fedeltà al gioco originale e che continua a ricevere aggiornamenti regolari.

Per minimizzare ulteriormente il rischio di burn-in, Suleiman ha rimosso l’HUD originale. Al suo posto, il volto del “Doomguy” appare occasionalmente sullo schermo, alternando i lati per evitare la visualizzazione prolungata di elementi statici. Il software riproduce integralmente il primo episodio, a partire dalla versione shareware DOS originale.

Un altro punto chiave del design è l’efficienza: Doom Screen Saver è leggero dal punto di vista delle risorse macchina, garantendo ore di esecuzione senza influire sulle prestazioni del sistema.

Installazione e configurazione di Doom Screen Saver

Il file .scr può essere eseguito con un doppio clic oppure installato direttamente dalle impostazioni screensaver di Windows, che permettono di configurare anche le opzioni audio. Tutto è contenuto in un unico file, rendendo il setup immediato e portabile.

Istruzioni rapide

Scaricare DOOM Screen Saver.scr. Fare clic destro sul file e selezionare Installa. Configurare audio e preferenze dalle impostazioni screensaver di Windows (è possibile accedervi rapidamente premendo Windows+R quindi digitando control desk.cpl,,@screensaver ).

Doom, il gioco più portabile della storia

Doom Screen Saver non è il primo esperimento di questo tipo. Nel tempo, Doom è stato adattato a innumerevoli piattaforme: dai powerbank Anker ai satelliti in orbita. Progetti come DoomScroll permettono inoltre di giocare migliaia di livelli creati dai fan direttamente via browser, confermando l’incredibile longevità e flessibilità del motore originale.

Con questa nuova iterazione, il gioco non è più solo un pezzo di storia dei videogiochi, ma anche un esempio di curiosità tecnica e innovazione ludica: un classico immortale che ora può decorare e proteggere il desktop contemporaneo, senza sacrificare CPU o display.