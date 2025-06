Dopo 16 anni su WhatsApp è arrivata la pubblicità: ecco dove

La popolare applicazione di messaggistica WhatsApp, con oltre 2 miliardi di utenti attivi giornalieri, sta preparando una trasformazione significativa che mira a integrare nuove funzionalità commerciali senza compromettere la privacy e l’esperienza utente. Questo cambiamento strategico ruota attorno alla scheda “Aggiornamenti”, destinata a diventare un hub per contenuti esclusivi e interazioni dirette con brand e creator.

WhatsApp con pubblicità

Per la prima volta nell’ormai lunga storia di WhatsApp, l’app ospiterà annunci pubblicitari: saranno inseriti negli stati WhatsApp, offrendo alle aziende l’opportunità di promuovere prodotti e avviare conversazioni con potenziali clienti.

Questa trasformazione rappresenta un passaggio strategico cruciale per gli aggiornamenti WhatsApp, che mira a bilanciare la necessità di monetizzazione con il rispetto per l’esperienza utente. La scheda Updates, già utilizzata per stati e canali, si configura così come uno spazio dedicato all’esplorazione di contenuti esclusivi e all’interazione con i brand, mantenendo intatta l’essenza privata che ha reso l’app tanto popolare.

Per quanto riguarda la personalizzazione degli annunci, WhatsApp utilizzerà esclusivamente dati limitati come la posizione geografica, la lingua, i canali seguiti e le interazioni con le pubblicità. Non verranno mai condivisi o venduti i numeri di telefono degli utenti agli inserzionisti. Gli utenti che desiderano un’esperienza pubblicitaria più mirata potranno scegliere di collegare il proprio account WhatsApp al Meta Accounts Center, consentendo l’utilizzo dei dati raccolti attraverso gli altri servizi Meta.

Nonostante queste aggiunte, Meta ha chiarito che la privacy e l’esperienza utente rimangono al centro della strategia di sviluppo. Gli utenti che utilizzano l’app per comunicazioni personali con amici e familiari non noteranno alcun cambiamento nelle loro chat, che continueranno a essere prive di pubblicità. Inoltre, tutte le conversazioni private, chiamate e gruppi manterranno la protezione della crittografia end-to-end, garantendo una privacy di WhatsApp inviolata.

La decisione di integrare funzionalità commerciali senza compromettere la privacy degli utenti potrebbe posizionare WhatsApp come una piattaforma leader non solo nel settore della messaggistica, ma anche come uno strumento innovativo per creator e aziende. Tuttavia, il successo di queste iniziative dipenderà dalla capacità di Meta di mantenere l’equilibrio tra innovazione, privacy e semplicità d’uso, valori fondamentali per la fedeltà degli utenti.

Altre novità in arrivo su WhatsApp

Tra le principali novità in arrivo nei prossimi mesi su WhatsApp, oltre alle pubblicità all’interno degli Aggiornamenti, ci saranno altre due innovazioni chiave. Innanzitutto, gli abbonamenti a pagamento per i canali WhatsApp selezionati permetteranno agli utenti di accedere a contenuti esclusivi. In secondo luogo, sarà introdotto un sistema di promozione dei canali per aumentarne la visibilità tramite la directory dell’app.

Anche in questo caso, quindi, si tratta di innovazioni che porteranno Meta a monetizzare WhatsApp. Si tratta, è evidente, dell’inizio di una nuova era per l’app di chat più usata al mondo.