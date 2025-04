Dopo 21 anni Facebook inizia a testare il "Non mi piace"

In un cambiamento senza precedenti, Facebook sta sperimentando una nuova funzionalità che consente agli utenti di esprimere disapprovazione sui commenti in modo anonimo. Questa novità, che sostituisce il tradizionale “pollice verso” con una freccia rivolta verso il basso, rappresenta una svolta storica per il social network, che fin dalla sua fondazione ha evitato di introdurre un vero pulsante di dislike anonimo.

Facebook “dislike”: 21 anni di attesa

Dal 2009, la piattaforma ha sempre favorito strumenti di interazione positivi, come il pulsante “Mi piace” e, successivamente, le “Reazioni” con emoji introdotte nel 2016.

L’unico precedente simile risale al 2018, quando il pulsante “Downvote” fu testato esclusivamente negli Stati Uniti, senza mai essere implementato a livello globale. Questa nuova funzione rappresenta quindi un significativo passo avanti nella strategia di moderazione contenuti della piattaforma.

La freccia verso il basso, oltre a rappresentare un’alternativa anonima al “dislike”, offre agli utenti uno strumento per segnalare contenuti che ritengono inappropriati o poco utili. Questa funzione, se implementata a livello globale, potrebbe contribuire a una maggiore responsabilizzazione degli utenti e a una riduzione dei comportamenti tossici all’interno della piattaforma.

La decisione di introdurre la freccia verso il basso fa parte di un piano più ampio di Meta per migliorare la qualità contenuti presenti sulla piattaforma.

Tra le misure previste, l’azienda ha annunciato interventi contro l’abuso di hashtag e la pubblicazione di post con descrizioni ingannevoli. Gli account che non rispettano queste regole subiranno penalizzazioni, come una minore visibilità dei loro contenuti e limitazioni nella possibilità di monetizzare.

Oltre a queste novità, Meta ha intensificato gli sforzi per contrastare le reti che generano interazioni false e i profili che si appropriano indebitamente dei contenuti di creator popolari. Queste azioni mirano a creare un ambiente digitale più sicuro e autentico, riducendo la diffusione di contenuti ingannevoli e promuovendo interazioni genuine tra gli utenti.

Facebook e la moderazione dei contenuti

Questo cambiamento di rotta nella moderazione contenuti è una risposta concreta alle critiche ricevute negli anni da Facebook sulla gestione della piattaforma. Gli utenti, infatti, hanno spesso lamentato la presenza di comportamenti problematici, come la diffusione di fake news, spam e contenuti di bassa qualità. Con queste nuove misure, Meta intende non solo migliorare l’esperienza degli utenti, ma anche rafforzare la fiducia nel social network.

Resta da vedere se queste iniziative saranno sufficienti a raggiungere gli obiettivi dichiarati da Meta. Tuttavia, il fatto che l’azienda stia adottando un approccio più proattivo alla gestione dei contenuti rappresenta un segnale positivo. La sfida principale sarà quella di bilanciare la libertà di espressione degli utenti con la necessità di mantenere un ambiente digitale sicuro e rispettoso.

In conclusione, le nuove funzionalità e le misure di moderazione contenuti annunciate da Meta potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per Facebook. L’introduzione della freccia verso il basso, insieme agli sforzi per migliorare la qualità contenuti, dimostra l’impegno dell’azienda nel rispondere alle esigenze degli utenti e nel contrastare le pratiche scorrette. Solo il tempo dirà se queste innovazioni saranno in grado di trasformare positivamente l’esperienza degli utenti e di rafforzare la reputazione della piattaforma.