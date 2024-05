Doppia connessione Wi-Fi e cavo per maggiori velocità su Android

Le velocità del trasferimento dati dei nostri telefoni Android, in un prossimo futuro, potrebbero essere molto più elevate.

Questo è quanto emerge dall’analisi di alcune porzioni di codice, effettuate da Assemble Debug e riportate da Android Authority. In seguito a tali indagini, infatti, è stato rinvenuto un riferimento a un potenziale strumento denominato MultiTransportD2dTransport. Il nome, di per sé, non è molto chiaro: a rendere tutto più limpido è però una riga di testo che chiarisce la sua funzione.

Il riferimento parla di “Copying using cable and Wi-Fi for fastest speed” ovvero di “Copia tramite cavo e Wi-Fi per la massima velocità“. Secondo quanto dedotto dagli esperti del settore, tutto ciò sembra un richiamo al trasferimento dati tra smartphone, con l’utilizzo dei suddetti due canali.

Sebbene i dati a riguardo siano ancora scarsi e si possa trattare di qualcosa ancora in una fase molto embrionale, la via tracciata da Google in tal senso sembra chiara.

Wi-Fi e cavo insieme per il trasferimento dati e non solo: ecco cosa hanno scoperto gli esperti nel codice di Android

L’analisi del codice da parte di Assemble Debug, però, ha portato anche ad altre scoperte interessanti.

Si parla di una funzione denominata Restore Anytime, la cui reale utilità è attualmente avvolta dal mistero. Questa potrebbe riguardare sempre il trasferimento dati (foto, contatti, messaggi di testo) quando l’utente decide di sostituire lo smartphone e di passare i dati dal vecchio dispositivo a quello nuovo.

D’altro canto sono anni che Google lavora per implementare sempre nuove e utili funzioni alla propria piattaforma. Per esempio, di recente è stato introdotto una funzione per contrastare i bloatware che, alcuni produttori, includono sui propri dispositivi. In altri casi, gli sviluppatori si sono invece concentrati a trovare soluzioni per chi utilizza il telefono in scarse condizioni di luminosità.