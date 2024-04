Android 15: buone notizie per chi usa lo smartphone a letto

Android 15 dovrebbe essere rilasciato nella prossima stagione autunnale ma, alcune delle sue funzioni più interessanti stanno già trapelando online, con alcuni esperti che stanno analizzando il codice per scovare qualche feature finora inedita.

Esaminando degli indizi nel codice realizzato dagli sviluppatori di Google, Mishaal Rahman di Android Authority ha individuato una funzione relativa alla riduzione dei colori troppo brillanti su schermo.

Secondo l’esperto, questa potrebbe essere associata con le funzionalità di luminosità adattiva, rendendo gli smartphone ancora più gestibili in contesti con fonti di luce assenti o comunque insufficienti. Ciò risulterebbe una buona notizia per chi usa abitualmente questi dispositivi a letto.

Nella sua ricerca, inoltre, Rahaman ha individuato una nuova impostazione che, probabilmente, sarà impiegata per nascondere i canali di notifica non utilizzati. Allo stato attuale, nel contesto Android le app hanno una limitata libertà d’azione per quanto riguarda le notifiche. Questa introduzione, a quanto pare, offrirà un controllo molto più granulare per gli sviluppatori a lavoro su una determinata applicazione.

Android 15 will make it easier to deal with notification clutter by hiding unused notification channels by default!

With this change, the Settings app now only shows me 3 channels from Instagram instead of 25.

More details in my latest article 👇https://t.co/ott7kbCi9Q

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 22, 2024