Dove vedere Sinner-Navone degli Internazionali di Roma 2025

Sabato 9 maggio si giocherà la partita di tennis Sinner-Navone, valida per il secondo turno degli Internazionali di Roma 2025. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: proprio il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, è il pacchetto più completo e conveniente per gli appassionati di tennis, che potranno così seguire l’intera stagione di quest’anno e i primi mesi del prossimo, incluso l’Australian Open vinto a inizio 2025 da Jannik Sinner contro il tedesco Zverev.

Sinner-Navone, secondo turno degli Internazionali di Roma

La finale di Melbourne è l’ultima partita disputata da Jannik Sinner quest’anno, prima dello stop forzato di tre mesi a causa della nota vicenda Clostebol. Ciò porta a diversi punti interrogativi: qual è il reale stato di forma del numero uno del mondo? Riuscirà a trovare il ritmo partita in tempo per proseguire il suo cammino nel torneo di casa?

Quesiti che troveranno subito una risposta nella sfida contro il tennista argentino Mariano Navone, numero 99 del ranking ATP. Il sudamericano, specialista della terra rossa, ha battuto al primo turno Federico Cinà, promessa del tennis italiano. Di fronte a sé sabato avrà una montagna da scalare, che risponde al nome di Sinner, ma le circostanze attuali potrebbero rappresentare per lui una ghiotta occasione per il colpaccio.

In caso di vittoria, l’altoatesino affronterà al terzo turno uno tra Davidovich Fokina e Jesper De Jong. Jannik ha sfidato entrambi una sola volta, battendoli. Agli ottavi, invece, gli avversari più probabili sono lo statunitense Frances Tiafoe, con Sinner avanti 4-1 nei precedenti, e l’argentino Francisco Cerundolo, che invece vanta due vittorie sull’azzurro (e altrettante sconfitte).

Riuscirà il tre volte vincitore slam a superare l’ostacolo Navone? Per saperlo non resta che aspettare la partita di sabato, visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.