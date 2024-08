Dream Machine 1.5 sfida Sora: ecco il nuovo generatore di video IA

Attraverso un annuncio su X, Luma Labs ha presentato la nuova versione del suo strumento per la generazione video tramite IA, ovvero Dream Machine 1.5.

Questo rilascio potrebbe presentare sul mercato un serio competitor per Sora di OpenAI che, visti i ritmi di sviluppo, non risulta una priorità assoluta per la startup. Se già la prima versione dello strumento appariva interessante, con Dream Machine 1.5 le capacità di creare video da prompt testuali e immagini è impressionante.

L’aggiornamento più facile da percepire è una maggiore velocità di elaborazione dei dati. Tradotto in termini concreti, il nuovo modello può creare clip di 5 secondi in alta definizione in appena 2 minuti. Anche la qualità, rispetto al modello base pubblicato un paio di mesi fa, sembra notevolmente migliorata. I filmati proposti agli utenti sono più realistici e con movimenti più fluidi, con molti meno glitch legati agli spostamenti degli oggetti nell’ambiente virtuale.

Dream Machine 1.5 is here 🎉 Now with higher-quality text-to-video, smarter understanding of your prompts, custom text rendering, and improved image-to-video! Level up. https://t.co/G3HUEBE2ng #LumaDreamMachine pic.twitter.com/VQvfSTK0AI — Luma AI (@LumaLabsAI) August 19, 2024

Dream Machine 1.5 posiziona Luma Labs tra le aziende più importanti del settore

Altro upgrade percepibile con Dream Machine 1.5 è costituito da come l’IA traduce l’input testuale. Rispetto al passato, per gli utenti è più semplice interagire con il modello, ottenendo risultati più aderenti alle richieste.

Luma Labs deve confrontarsi con alcune realtà importanti, come il già citato Sora di OpenAI. Nonostante ciò, con l’ultima versione di Dream Machine sembra dimostrare di poter lottare ad armi pari con altre compagnie al momento ben più famose. D’altro canto il settore della generazione dei video è uno degli ambiti in cui l’IA può rivoluzionare diversi settori, dall’intrattenimento alla pubblicità fino al settore cinematografico che, in passato, ha già dimostrato forte interesse verso questa tecnologia.

Dream Machine 1.5 è disponibile con una sottoscrizione gratuita, che offre la possibilità di effettuare 30 generazioni video al mese, e con abbonamenti premium che vanno dai 7,99 ai 79,99 dollari al mese.