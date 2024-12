Dropbox, ecco Dash for Business: lo strumento di ricerca file basato sull'AI

Secondo una recente ricerca, negli uffici si impegna fino a un’ora al giorno per cercare file o documenti smarriti. Moltiplicato per tutti i dipendenti al mondo, si parla di una perdita enorme a livello di produttività.

Proprio per ridurre questo spreco, il noto servizio cloud Dropbox ha proposto un nuovo strumento, battezzato Dash for Business, che dovrebbe permettere una ricerca molto più rapida di contenuti, spaziando dai documenti PDF ai file Excel. Il tool, per raggiungere il suo scopo, sfrutta le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale.

Stiamo parlando di una sorta di “motore di ricerca personalizzato” che permette agli utenti una ricerca di file anche al di fuori di Dropbox, essendo utilizzabile in contesti come OneDrive, Google Drive, Asana e Notion, con ampie possibilità di interazione con eventuali altri colleghi.

Dash for Business è lo strumento di ricerca universale per chi lavora in ufficio

Dash for Business sfrutta l’AI per fornire risposte, riepiloghi e consigli in tempo reale, in base alla query digitata dagli utenti. Il tutto per una ricerca su ampia scala che, nel giro di pochi secondi, promette di individuare qualunque tipo di file o documento dai suddetti servizi.

L’introduzione di questo strumento è frutto dell’acquisizione da parte di Dropbox di Nira, una tecnologia che permette di monitorare e gestire l’accesso ai dati, collegando diverse piattaforme attraverso una singola interfaccia, pur senza rinunciare a un alto livello di sicurezza.

Come sottolineato da Dropbox, Dash for Business è dotato di un’AI del tutto sicura, che non va in nessun modo a estrarre utenti dai clienti e dunque mantenendo la più totale privacy. In questo momento, lo strumento è accessibile attraverso una demo mentre non sono stati resi pubblici i costi del servizio.