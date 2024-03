A cosa serve una dash cam? Questa piccola telecamera da montare sul cruscotto dell’auto può fare la differenza in molteplici situazioni, garantendo sicurezza e tranquillità durante la guida. È utile ad esempio per prevenire frodi assicurative, registrando tutto ciò che avviene in caso di incidente, ma anche per monitorare il veicolo quando è parcheggiato.

Se ne stai cercando una, oggi non dovresti farti sfuggire la iD220 di iZEEKER, attualmente acquistabile al prezzo scontato di 34,29 euro, spedizione compresa. Ricorda però di applicare manualmente il coupon per ottenere un ulteriore sconto del 30%.

Guida in sicurezza e monitora il tuo veicolo grazie alla Dash Cam iZEEKER oggi in super sconto su Amazon

La iZEEKER iD220 è una dash cam anteriore e posteriore che offre una registrazione di video in Full HD. Con grandangolo di 170°, sensore G, visione notturna e WDR, questo sistema di telecamere offre una protezione completa per la tua auto. Le due videocamere si accendono simultaneamente quando viene acceso il motore del veicolo.

L’installazione è semplice e richiede solo pochi minuti, la dash cam si fissa infatti al parabrezza con una ventosa resistente e si collega all’accendisigari per l’alimentazione.

La iD220 registra video Full HD a 30 fps sia con la telecamera anteriore che con quella posteriore. L’obiettivo grandangolare di 170° cattura una vasta area della strada, garantendoti una visuale completa di ciò che accade intorno alla tua auto.

La dual dash cam di iZEEKER offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono ancora più affidabile, come:

Sensore G : rileva automaticamente urti e collisioni, attivando la registrazione di emergenza per proteggere i filmati in caso di incidente.

: rileva automaticamente urti e collisioni, attivando la registrazione di emergenza per proteggere i filmati in caso di incidente. Visione notturna : garantisce video chiari e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: garantisce video chiari e nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. WDR (Wide Dynamic Range) : aiuta a bilanciare le aree luminose e scure dell’immagine, garantendo una migliore visibilità in condizioni di luce difficili.

: aiuta a bilanciare le aree luminose e scure dell’immagine, garantendo una migliore visibilità in condizioni di luce difficili. Registrazione in loop : sovrascrive automaticamente i file più vecchi quando la scheda SD è piena, garantendoti una registrazione continua.

: sovrascrive automaticamente i file più vecchi quando la scheda SD è piena, garantendoti una registrazione continua. Monitoraggio del parcheggio: rileva automaticamente le vibrazioni e gli urti quando l’auto è parcheggiata, attivando la registrazione per catturare eventuali incidenti.

La iD220 è infine dotata di un software intuitivo che consente di gestire facilmente le impostazioni della dash cam e di visualizzare i filmati registrati.