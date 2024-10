Due grandi novità nella gestione dei contatti di WhatsApp

WhatsApp sta per cambiare in modo radicale il modo in cui gestisce i propri contatti.

Fino ad oggi, gli utenti dovevano salvare il numero telefonico di una persona nel telefono per poi avviare una chat con la stessa. Questo sistema presentava degli evidenti limiti, soprattutto per gli utenti che accedevano a WhatsApp da client Windows o dal servizio Web.

Per rendere tutto più snello, gli sviluppatori stanno lavorando su una rubrica integrata. Questa sarà completamente separata dai contatti del telefono, con la possibilità di gestire la stessa direttamente dall’app. Questa nuova soluzione, oltre a rendere più semplice la gestione dei contatti, dovrebbe garantire maggiore privacy agli utenti.

Per ottenere questo risultato è stata utilizzata una nuova tecnologia nota come Identity Proof Linked Storage (IPLS). Questa permette a WhatsApp di mantenere i propri contatti al suo interno, senza doversi affidare allo smartphone.

WhatsApp rivoluziona la gestione dei contatti andando incontro alle direttive DMA

La rivoluzione nel contesto della gestione dei contatti su WhatsApp non si limita all’introduzione dell’IPLS.

A quanto pare, presto l’app sarà in grado di accantonare i numeri di telefono per lavorare esclusivamente con i nomi utente. Di fatto, non sarà più necessario condividere una lunga serie di numeri ma semplicemente un nickname. Entrambe le novità non sono ancora pronte ma, come affermato da WhatsApp in via ufficiale, saranno presto disponibili.

Oltre a risultare implementazioni apprezzabili lato esperienza utente, questa nuova politica sui contatti è dettata anche dalle normative legate al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea, che pone rigidi paletti a livello di privacy.

Va inoltre puntualizzato come queste novità non siano le uniche che hanno caratterizzato WhatsApp nelle ultime settimane. Giusto un paio di settimane fa, per esempio, sono stati introdotti nuovi filtri e sfondi per rendere più vivaci le chiamate.