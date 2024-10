Nonostante faccia un po’ di fatica negli Stati Uniti, soprattutto dopo il supporto dello standard RCS introdotto da iOS 18, WhatsApp resta (e difficilmente cederà il suo trono in futuro) la piattaforma di messaggistica più utilizzata. Molti si affidano ad essa anche per effettuare videochiamate di lavoro oppure con amici e parenti, e questo Meta lo sa bene. Non a caso ha appena annunciato nuovi filtri e sfondi da utilizzare proprio durante le videocall, per renderle più divertenti e personali e/o nascondere il disordine sullo sfondo.

WhatsApp introduce sfondi e filtri per le videochiamate

“Le conversazioni su WhatsApp dovrebbero essere sempre divertenti ed espressive, perciò stiamo implementando filtri e sfondi affinché le tue videochiamate possano diventare ancora più coinvolgenti“, scrive la costola di Meta nel comunicato stampa diffuso in queste ore. I filtri, suggerisce la società, permettono agli utenti di creare atmosfere più divertenti, mentre gli sfondi consentono di dare quel tocco di ordine in più. Insomma, la camera è un disastro? Basta un sfondo per nascondere tutto.

Non è chiaro se il numero sia destinato ad aumentare, ma al momento sono disponibili 10 filtri e 10 sfondi tra cui scegliere.

Tra le opzioni dei filtri troverai: Caldo, Freddo, Bianco e Nero, Luce che filtra, Sognante, Prisma luminoso, Grandangolo, TV vintage, Vetro satinato e Bicolore. Tra le opzioni degli sfondi troverai: Macchia di colore, Soggiorno, Ufficio, Bar, Ciottoli, Gourmet, Zuccherini, Spiaggia, Tramonto, Festeggiamento e Foresta.

Nello stesso comunicato, WhatsApp annunciata anche che sono in dirittura d’arrivo le funzioni Ritocco e Scarsa Luminosità, due strumenti che rendono più piacevoli le videochiamate “migliorando naturalmente l’aspetto e la luminosità dell’ambiente“.

I filtri e gli sfondi sono in fase di rilascio graduale e nel corso delle prossime settimane saranno disponibili per tutti. Per utilizzarli nel corso di una videochiamata basterà selezionare le icone degli effetti (posizionate in alto a destra).