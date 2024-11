Due nuovi strumenti AI di Getty Images permette di creare immagini da zero

Redazioni, contesti commerciali e comuni utenti sono alla costante ricerca di immagini stock, utili per abbellire i propri progetti.

In questo contesto, uno dei servizi più conosciuti e apprezzati è senza ombra di dubbio Getty Images che, per venire incontro ai propri utenti, ha deciso di presentare un nuovo e interessante progetto basato sull’Intelligenza Artificiale. Stiamo parlando delle funzioni Product Placement e Reference Image, strumenti in grado di generare immagini “su misura” per chi si affida alla piattaforma.

Product Placement permette ai clienti di Getty Images di integrare le fotografie dei propri prodotti, generando automaticamente sfondi che favoriscono una resa più realistica dell’immagine.

L’altra funzione, ovvero Reference Image, utilizza l’AI per lavorare con immagini di riferimento, creandone altre pur mantenendo lo stesso colore e stile. Come è facile intuire, una soluzione del genere sarà senza ombra di dubbio molto apprezzata da chi lavora nel contesto del marketing.

La proposta di Getty Images per creare nuove immagini sfruttando materiale già esistente

A confermare con soddisfazione il lancio dei due strumenti è stato Grant Farhall, Chief Product Officer di Getty Images, che ha spiegato come i clienti cerchino efficienza nel loro processo creativo, pur senza voler sacrificare la qualità o assumersi rischi. Per Farhall, con queste nuove soluzioni la piattaforma intende consentire alle aziende di creare immagini personalizzate di alta qualità e su larga scala.

Il più grande vantaggio offerto dal servizio riguarda probabilmente i prezzi. Con una sottoscrizione da 49 dollari, infatti, Getty Images offre 25 generazioni. Le immagini così create diventano proprietà dell’utente, con tanto di “protezione legale automatica“, con copertura fino a 50.000 dollari.

D’altro canto non si tratta della prima iniziativa di questo genere che si vede online. Meta, per esempio, ha proposto in passato strumenti simili per i suoi inserzionisti. Un’altra soluzione, per certi versi simile, è quella costituita da Adobe Firefly che offre la generazione di immagini a titolo gratuito.